Весна на каждый знак зодиака действует по-своему. На какие "подвиги" способны знаки зодиака весной

Весна в 2022 году оказалась достаточно прохладной и пессимистичной. И, какие бы драмы не разворачивались в нашей стране, как бы больно нам ни было в связи с войной, развязанной российской федерацией, жизнь продолжается. И мы должны находить самые простые способы для улыбки. Например, прочитав о "весенних безумствах" знаков зодиака. Весна - пора года, когда природа просыпается от зимнего сна, а душа желает новых ощущений и праздника. Что принесет вам это удивительное время в зависимости от вашего знака Зодиака, расскажет Ivona.

Скорпион

Весна удивительным образом действует на Скорпионов - их панцирь становится мягким и податливым, они теряют последние капли своего яда. Весной люди Скорпионы теряют свою естественную жесткость и если их окружить нежностью и заботой, они становятся тихими урчащими котятами. Как действует весна на разные знаки зодиака pinterest.com

Козероги не любят весну, потому что все вокруг теряют рассудок и способность работать. Поэтому им приходится взваливать все ответственность и обязанность на свои хрупкие плечики. А ведь им тоже ох как хочется уйти в отрыв, но совесть не позволяет. Максимум для Козерога - покупка нового платья и маникюр чуть ярче обычного французского.

Рыбы

Они весной обычной впадают в черную меланхолию и ищут утешение в объятиях возлюбленного. Или возлюбленных, что, впрочем, для Рыб не важно. Что для них действительно важно - так это поиск новой жертвы, которой можно будет излить все свои горести и печали.

Дева

На Деву весна также действует губительно, ведь вместо привычной холодной и спокойной логики, в ее голове начинают петь первые весенние птички и гулять приятный теплый ветерок. Девы нервничают от того, что не могут себя контролировать и теряют бдительность по всем фронтам. Весной лучше не попадаться им под руку, ведь если они обратят на вас свое внимание, они соберут в кулак последние крохи самообладания и начнут упражняться в деспотизме и остроумии на вас.

Телец

Все Тельцы весной начинают панически худеть, желая избавиться от зимних жировых запасов в максимально короткие сроки. То, что с этой задачей они справляются великолепно, вовсе не компенсирует дурное настроение вечно голодных весенних Тельцов. Не попадайтесь им на глаза, и не дай вам Бог есть у Тельца на глазах что-нибудь вкусненькое! Как действует весна на разные знаки зодиака pinterest.com

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Весной Раки полны сил и жизненной энергии, они расцветают вместе с первоцветами и просто переполнены наполеоновскими планами: они готовы круглосуточно делать генеральные уборки, бегать по магазинам в поисках новых стильных образов, ходить в зал и на курсы. Весенние Раки - взрывной коктейль из энтузиазма и новых идей и их пример может быть довольно заразительным.

Лев

И без того роскошные Львы весной становятся воплощением естественности и красоты, так что поклонники просто пищат от восторга, с замиранием сердца наблюдая за каждым их шагом. Весной Львы готовы раскрыть свое сердце и впустить туда кого угодно. Впрочем, не стоит обольщаться, как только пройдет весенняя истерия, они вернут строгий фэйс-контроль для круга приближенных и далеко не все друзья и поклонники останутся на своих прежних местах.

Стрелец

На волне всеобщего приподнятого настроения Стрельцы весной - сама нежность и романтичность. Правда, многое они склонны гиперболизировать и преувеличивать. Если Стрельцы встречают любовь - так до гроба, если ссорятся - то на всю жизнь. И плевать, что природная отходчивость Стрельцов услужливо поможет им забыть обо всем этом, как только начнется лето. Как действует весна на разные знаки зодиака pinterest.com

Водолей

У них и так всю жизнь душе - весна и Водолеям вовсе нет необходимости ждать какого-то определенного момента, чтобы немного побезумствовать. Другое дело, что им наконец-то есть с кем разделить все свои безумные замыслы и авантюры. И те, кто обычно смотрят на Водолея, как на сумасшедшего, с удовольствием отправляются с ним в самое безумное путешествие в их жизни. Вот уж когда Водолеям раздолье, так это весной.

Весной переживают пик сексуально активности. Овны во всю флиртуют, знакомятся, заводят новые полезные связи и с головой ныряют в мир чувственных наслаждений.

Весы

Весна для Весов - едва ли не единственное время года, когда они перестают все скрупулезно взвешивать и постоянно сомневаться в правильности своих поступков. Их преувеличенный инстинкт самосохранения отключается и они наконец-то могут спокойной вздохнуть и позволяют себе отдохнуть так, как им хочется, не переживая, что о них подумают люди. Как действует весна на разные знаки зодиака pinterest.com

Близнецы

Весна для Близнецов как самое веселое, так и самое сложное время года. Они привыкли примерять на себя маски и могут даже прижиться в какой-то из личин на время, но весной… Они не могут остановиться и каждый день они совершенно другие. Близнецы весной активны настолько, что сами порой устают от себя, что для них крайне не свойственно. Они - как юла, которая крутится и не может остановиться, даже если сама очень сильно этого захочет.