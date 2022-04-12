Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду

Запреты дня 13 апреля 2022: что нельзя делать на Ипатия Чудотворца freepik.com

Какой церковный праздник 13 апреля

В среду, 13 апреля 2022 года, православные христиане чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. Другое название праздника — Огнище.

Что нельзя делать на Ипатия Чудотворца 13 апреля 2022?

шить и вязать;

обижать женщин;

женщинам нельзя работать;

чтобы в доме было грязно;

женщинам нельзя желать кому-то зла;

упоминать нечистую силу;

ссорится супругам;

женщинам нельзя ревновать мужа, сплетничать и завидовать подругам.

Приметы и поверья на Ипатия Чудотворца 13 апреля 2022

Наши предки считали 13 апреля женским днем, а Ипатия — покровителем женщин. В этот день представительницы слабого пола ходили в церковь, чтобы помолиться святому. У Ипатия просили здоровья, семейного счастья и излечения от бесплодия. Также святого называли Чудотворцем, потому что он мог исцелить от болезней.

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Люди верили, что на Ипатия Чудотворца домовой начинал беситься: он вредил скоту, прятал вещи хозяев, а иногда бросался им под ноги. Чтобы оградить себя от домового и другой нечистой силы, в это день все запирали дома и старались не выходить на улицу, даже не подходили к окнам. На всех выходах из жилья хозяева рисовали Божий крест.

День Ипатия также называли Огнищем. Ранее 13 апреля крестьяне боролись с лесом за землю под пашню. Чтобы ее получить, люди рубили часть леса, а через год поджигали. Выгоревшее место называли Огнищем.

13 апреля гадали, кто родится в семье, и какая судьба ждет род. Для этого с улицы во двор кидали сапог. Если обувь падала голенищем к воротам, то родится девочка, а если голенище указывало на крыльцо — то родится мальчик. Если же сапог падал на подошву и голенище показывало вверх — то ребенок умрет.

Многие приметы на Ипатия Чудотворца связаны с погодой. Считалось, что снег 13 апреля уносил остатки зимы. Если утром шел дождь, то лето обещало быть ненастным, а если день был ясным, то и лето будет таким же солнечным. Облака предвещали скорые дожди.

Другие праздники 13 апреля 2022

Всемирный день рок-н-ролла

День рождения троллейбуса

Международный день благодарности растениям

Международный день функционального неврологического расстройства

Именины 13 апреля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий, Мария.

По католическому — Мартин, Пшемыслав, Пшибыслав.

Памятные даты, годовщины и события 13 апреля

1928 — В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».

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1953 — вышла первая книга «бондианы» Яна Флеминга — «Казино „Рояль“».

1975 — Столкновения в Бейруте между палестинскими боевиками и отрядами христианской партии «Катаиб», давшие начало гражданской войне в Ливане.

1986 — Иоанн Павел II первым среди пап посетил синагогу.

1990 — Советский Союз официально признал свою ответственность за убийства в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров.

2012 — Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины.

2014 — и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции на востоке Украины.

Кто родился 13 апреля

1519 — Екатерина Медичи, королева Франции.

1743 — Томас Джефферсон, 3-й президент США, один из основателей Соединённых Штатов.

1771 — Ричард Тревитик, английский изобретатель, построивший первый в мире паровоз.

1887 — Иван Кавалеридзе, украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист.

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1896 — Лев Гец, украинский график и живописец, общественный деятель, воин Легиона УСС, стрелок УГА, директор музея «Лемковщина».

1906 — Сэмюэл Беккет, ирландский и французский писатель, лауреат Нобелевской премии.

1936 — Оксана Иваненко, украинская детская писательница и переводчица.

1946 — Леонид Яновский, украинский актер.

1948 — Михаил Шуфутинский, российский певец.

1949 — Юрий Ковалев, украинский поэт, критик, литературовед.

1952 — Александр Кутиков, бас-гитарист, певец и композитор группы «Машина времени».

1963 — Гарри Каспаров, российский шахматист и политик, чемпион мира по шахматам.

1975 — Татьяна Навка, российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду.

1975 — Лу Бега, автор хита Mambo #5.

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