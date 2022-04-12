Запреты дня 13 апреля 2022: что нельзя делать на Ипатия Чудотворца
Какой церковный праздник 13 апреля
В среду, 13 апреля 2022 года, православные христиане чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. Другое название праздника — Огнище.
Что нельзя делать на Ипатия Чудотворца 13 апреля 2022?
- шить и вязать;
- обижать женщин;
- женщинам нельзя работать;
- чтобы в доме было грязно;
- женщинам нельзя желать кому-то зла;
- упоминать нечистую силу;
- ссорится супругам;
- женщинам нельзя ревновать мужа, сплетничать и завидовать подругам.
Приметы и поверья на Ипатия Чудотворца 13 апреля 2022
Наши предки считали 13 апреля женским днем, а Ипатия — покровителем женщин. В этот день представительницы слабого пола ходили в церковь, чтобы помолиться святому. У Ипатия просили здоровья, семейного счастья и излечения от бесплодия. Также святого называли Чудотворцем, потому что он мог исцелить от болезней.
Читайте также: Данилко назвал российских звезд, которые написали ему после вторжения РФЛюди верили, что на Ипатия Чудотворца домовой начинал беситься: он вредил скоту, прятал вещи хозяев, а иногда бросался им под ноги. Чтобы оградить себя от домового и другой нечистой силы, в это день все запирали дома и старались не выходить на улицу, даже не подходили к окнам. На всех выходах из жилья хозяева рисовали Божий крест.
День Ипатия также называли Огнищем. Ранее 13 апреля крестьяне боролись с лесом за землю под пашню. Чтобы ее получить, люди рубили часть леса, а через год поджигали. Выгоревшее место называли Огнищем.
13 апреля гадали, кто родится в семье, и какая судьба ждет род. Для этого с улицы во двор кидали сапог. Если обувь падала голенищем к воротам, то родится девочка, а если голенище указывало на крыльцо — то родится мальчик. Если же сапог падал на подошву и голенище показывало вверх — то ребенок умрет.
Многие приметы на Ипатия Чудотворца связаны с погодой. Считалось, что снег 13 апреля уносил остатки зимы. Если утром шел дождь, то лето обещало быть ненастным, а если день был ясным, то и лето будет таким же солнечным. Облака предвещали скорые дожди.
Другие праздники 13 апреля 2022
- Всемирный день рок-н-ролла
- День рождения троллейбуса
- Международный день благодарности растениям
- Международный день функционального неврологического расстройства
Именины 13 апреля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий, Мария.
По католическому — Мартин, Пшемыслав, Пшибыслав.
Памятные даты, годовщины и события 13 апреля
1928 — В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».
Читайте также: Первая леди Украины рассказала, как Зеленский сообщил ей о начале войны1953 — вышла первая книга «бондианы» Яна Флеминга — «Казино „Рояль“».
1975 — Столкновения в Бейруте между палестинскими боевиками и отрядами христианской партии «Катаиб», давшие начало гражданской войне в Ливане.
1986 — Иоанн Павел II первым среди пап посетил синагогу.
1990 — Советский Союз официально признал свою ответственность за убийства в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров.
2012 — Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины.
2014 — и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции на востоке Украины.
Кто родился 13 апреля
1519 — Екатерина Медичи, королева Франции.
1743 — Томас Джефферсон, 3-й президент США, один из основателей Соединённых Штатов.
1771 — Ричард Тревитик, английский изобретатель, построивший первый в мире паровоз.
1887 — Иван Кавалеридзе, украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист.
Читайте также: Родители Майли Сайрус в третий раз подали на развод — СМИ1896 — Лев Гец, украинский график и живописец, общественный деятель, воин Легиона УСС, стрелок УГА, директор музея «Лемковщина».
1906 — Сэмюэл Беккет, ирландский и французский писатель, лауреат Нобелевской премии.
1936 — Оксана Иваненко, украинская детская писательница и переводчица.
1946 — Леонид Яновский, украинский актер.
1948 — Михаил Шуфутинский, российский певец.
1949 — Юрий Ковалев, украинский поэт, критик, литературовед.
1952 — Александр Кутиков, бас-гитарист, певец и композитор группы «Машина времени».
1963 — Гарри Каспаров, российский шахматист и политик, чемпион мира по шахматам.
1975 — Татьяна Навка, российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду.
1975 — Лу Бега, автор хита Mambo #5.
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