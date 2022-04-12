Тиш Сайрус и Билли Рэй Сайрус не живут вместе около двух лет

Родители Майли Сайрус в третий раз подали на развод — СМИ Getty Images

Родители американской актрисы и певицы Майли Сайрус в очередной раз разошлись. Кантри-исполнитель Билли Рэй Сайрус и продюсер Тиш Сайрус, которые женаты 28 лет, в третий раз собираются развестись.

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По данным таблоида TMZ , 54-летняя Тиш подала документы на расторжения брака с 60-летним Билли на прошлой неделе в Теннесси. Так, как у супругов нет несовершеннолетних детей, судье не придется решать вопрос опеки.

В документах Тиш заявила, что не живет с мужем более двух лет и называет причиной разрыва «непримиримые разногласия». Женщина просит суд поровну распределить все семейное имущество.

Тиш Сайрус и Билли Рэй Сайрус Getty Images

Отметим, что Билли Рэй подавал заявление на развод в октябре 2010 года, но спустя 5 месяцев передумал. А в 2013 году на развод уже подала Тиш, но после курса семейной терапии забрала заявление. У пары есть трое общих детей: дочери Майли и Ноа, а также сын Бренсон. Кроме того, у Билли Рэя есть сын Кристофер Коди от первого брака с Катрин Смайл, а у Тиш — дочь Бренди и сын Трэйс от предыдущих отношений.

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