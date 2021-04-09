Узнайте, чего категорически нельзя делать в воскресенье

Запреты дня 10 апреля 2022: Что нельзя делать на Иллариона freepik.com

Какой церковный праздник 10 апреля

В субботу, 10 апреля 2022 года, православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Другие названия праздника: Мать-и-мачеха, Иларион - выверни оглобли.

Что нельзя делать на Иллариона 10 апреля 2022?

с кем-то ссориться, чтобы на разругаться навсегда

выяснять отношения у водоема, чтобы не навлечь беду на себя и родных

выворачивать карманы, чтобы не стать жертвой кражи

громко хлопать дверями, чтобы не напугать домового

Приметы и поверья на 10 апреля 2022

В этот день преступали к очистке искусственных водоемов. Считалось, что к этому времени лед окончательно тает. По поверью, перед началом работы нужно было перекреститься, чтобы водяной не утащил на дно.

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10 апреля начинали делать лечебные чаи из мать-и-мачехи. Считалось, что именно в этот день бутоны растения распускались. Из-за этой традиции, 9 апреля иногда называют праздником мать-и-мачехи.

Святого Иллариона еще называли «Выверни оглобли». В этот день выворачивали оглобли из саней и убирали их на хранение так, как начиналась теплая погода.

10 апреля выбрасывали из дома сплетенный 15 августа «Степанов венок». Это оберег от болезней из луговых трав. Если кто-то заболевал, сухие травы из венка бросали в огонь или в чай и давали больному. Считалось, что дым от трав прогонял лихорадку, а чай становился целебным.

Наши предки верили, что если кто-то поругается 10 апреля у какого-нибудь водоема, то эти люди станут врагами на всю жизнь. Поэтому супруги, родственники и друзья старались не выяснять отношений на Иллариона.

Если в этот день шел дождь, то год обещал быть урожайным. А глухие и продолжительные раскаты грома предвещали затяжные дожди. Утренний туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.

Если 10 апреля сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет. А если чибисы низко летают и кричат – то это к засушливому лету.

Другие праздники 10 апреля 2022

День брата и сестры

День войск противовоздушной обороны (День ПВО)

День банана

День рождения спички

День рождения английской булавки

Глобальный день работы из дома

Международный день движения Сопротивления

Католическое «Пальмовое» воскресенье

Всемирный день гомеопатии

Именины 10 апреля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн.

По католическому — Макар, Михаил.

Памятные даты, годовщины и события 10 апреля

1710 — в Англии вступил в силу принятый в 1709 году «Статут королевы Анны» — первый в мире закон об авторском праве.

1849 — американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1864 — во Львове начал работу первый профессиональный театр «Русская беседа».

1944 — освобождение Одессы от германской оккупации в ходе Одесской операции.

1972 — подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.

1992 — резня армян азербайджанцами в Ленинаване.

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2010 — катастрофа Ту-154 в Смоленске: погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и другие видные деятели государства.

2019 — представлена первая фотография чёрной дыры.

Кто родился 10 апреля

1838 — Фрэнк Стивен Болдуин, американский изобретатель арифмометра и калькулятора.

1864 — Ольга Франко (Хоружинская), украинский общественный деятель и издатель, жена Ивана Франко.

1881 — Вячеслав Прокопович, украинский политический деятель, историк, публицист, обязанности Президента УНР в изгнании, автор научных исследований по истории Киева.

1933 — Виктор Близнец, украинский писатель.

1937 — Белла Ахмадулина, советская и российская поэтесса, писательница, переводчик.

1939 — Борис Савченко, советский и украинский киноактёр и кинорежиссёр.

1952 — Стивен Сигал, американский киноактёр.

1979 — Елена Подкаминская, российская актриса театра и кино.

1979 — Софи Эллис-Бекстор, британская певица и композитор.

1982 — Надежда Мейхер, украинская певица, актриса, телеведущая.

1984 — Мэнди Мур, американская данс-поп-певица, актриса, автор песен.

1992 — Дейзи Ридли, английская актриса.

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