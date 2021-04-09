Запреты дня 10 апреля 2022: Что нельзя делать на Иллариона
Какой церковный праздник 10 апреля
В субботу, 10 апреля 2022 года, православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Другие названия праздника: Мать-и-мачеха, Иларион - выверни оглобли.
Что нельзя делать на Иллариона 10 апреля 2022?
- с кем-то ссориться, чтобы на разругаться навсегда
- выяснять отношения у водоема, чтобы не навлечь беду на себя и родных
- выворачивать карманы, чтобы не стать жертвой кражи
- громко хлопать дверями, чтобы не напугать домового
Приметы и поверья на 10 апреля 2022
В этот день преступали к очистке искусственных водоемов. Считалось, что к этому времени лед окончательно тает. По поверью, перед началом работы нужно было перекреститься, чтобы водяной не утащил на дно.
Читайте также: Модель Victoria's Secret стала медсестрой в госпитале для беженцев из Украины10 апреля начинали делать лечебные чаи из мать-и-мачехи. Считалось, что именно в этот день бутоны растения распускались. Из-за этой традиции, 9 апреля иногда называют праздником мать-и-мачехи.
Святого Иллариона еще называли «Выверни оглобли». В этот день выворачивали оглобли из саней и убирали их на хранение так, как начиналась теплая погода.
10 апреля выбрасывали из дома сплетенный 15 августа «Степанов венок». Это оберег от болезней из луговых трав. Если кто-то заболевал, сухие травы из венка бросали в огонь или в чай и давали больному. Считалось, что дым от трав прогонял лихорадку, а чай становился целебным.
Наши предки верили, что если кто-то поругается 10 апреля у какого-нибудь водоема, то эти люди станут врагами на всю жизнь. Поэтому супруги, родственники и друзья старались не выяснять отношений на Иллариона.
Если в этот день шел дождь, то год обещал быть урожайным. А глухие и продолжительные раскаты грома предвещали затяжные дожди. Утренний туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.
Если 10 апреля сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет. А если чибисы низко летают и кричат – то это к засушливому лету.
Другие праздники 10 апреля 2022
- День брата и сестры
- День войск противовоздушной обороны (День ПВО)
- День банана
- День рождения спички
- День рождения английской булавки
- Глобальный день работы из дома
- Международный день движения Сопротивления
- Католическое «Пальмовое» воскресенье
- Всемирный день гомеопатии
Именины 10 апреля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн.
По католическому — Макар, Михаил.
Памятные даты, годовщины и события 10 апреля
1710 — в Англии вступил в силу принятый в 1709 году «Статут королевы Анны» — первый в мире закон об авторском праве.
1849 — американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
1864 — во Львове начал работу первый профессиональный театр «Русская беседа».
1944 — освобождение Одессы от германской оккупации в ходе Одесской операции.
1972 — подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.
1992 — резня армян азербайджанцами в Ленинаване.
Читайте также: Стоп, ненависть: психолог рассказала, как побороть негативные эмоции к украинцам, выехавшим за границу2010 — катастрофа Ту-154 в Смоленске: погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и другие видные деятели государства.
2019 — представлена первая фотография чёрной дыры.
Кто родился 10 апреля
1838 — Фрэнк Стивен Болдуин, американский изобретатель арифмометра и калькулятора.
1864 — Ольга Франко (Хоружинская), украинский общественный деятель и издатель, жена Ивана Франко.
1881 — Вячеслав Прокопович, украинский политический деятель, историк, публицист, обязанности Президента УНР в изгнании, автор научных исследований по истории Киева.
1933 — Виктор Близнец, украинский писатель.
1937 — Белла Ахмадулина, советская и российская поэтесса, писательница, переводчик.
1939 — Борис Савченко, советский и украинский киноактёр и кинорежиссёр.
1952 — Стивен Сигал, американский киноактёр.
1979 — Елена Подкаминская, российская актриса театра и кино.
1979 — Софи Эллис-Бекстор, британская певица и композитор.
1982 — Надежда Мейхер, украинская певица, актриса, телеведущая.
1984 — Мэнди Мур, американская данс-поп-певица, актриса, автор песен.
1992 — Дейзи Ридли, английская актриса.
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