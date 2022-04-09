Помните, что разрозненность помогает врагу и делает нас слабее

Уже полтора месяца в Украине продолжаются активные боевые действия. Это вынудило некоторых украинцев выехать в более безопасные регионы или вовсе за пределы страны. Многие из тех, кто остались испытывают негатив к тем, кто выехал. Психолог и телеведущая Наталья Ежова дала советы, как побороть негативные эмоции к людям, которые выехали за границу или в безопасные места.

1. Врагу на руку, чтобы украинцы рассорились

Всем нужно понимать, что у нас один враг, которому очень выгодно, чтобы украинцы перессорились между собой. Но знайте, что на своих направить гнев проще всего, поэтому вспоминайте о враге и перенаправляйте на него свои эмоции.

2. Украинцы за границей рассказывают о войне в Украине

За границей украинцы регулярно проводят митинги, акции и призывают к действиям власти стран, в которых они находятся. Они рассказывают о зверствах, которые совершают оккупанты. Это активизирует страны Европы и они выделяют помощь.

3. Сердце украинца всегда в Украине

Уехав за границу, украинцы всегда будет переживать за свю страну, у них душа болит не меньше.

4. У всех разная реакция на стресс

У всех людей разная реакция на стресс: кто-то бежит, кто-то замирает, кто-то нападает. Стоит принять факт, что любая реакция — нормальна, ведь главное, сохранить жизнь Украины и украинцев.

5. Каждый должен быть в том месте, где он есть

Не стоит упрекать людей за то, что они не на фронте или не в горячих точках. Ведь каждый сделает для победы больше, занимаясь тем, что он умеет лучше всего. Так, если отправить художника воевать, он скорее всего погибнет. В тоже время он может написать картину, продать ее, а полученные деньги пожертвовать на ВСУ. Таким образом сохранится человеческая жизнь, будет польза от человека и его деятельности.

6. Не показывайте излишне радостные события в соцсетях

Не стоит показывать излишне радостные моменты в соцсетях, поскольку вы не знаете о состоянии людей вокруг. Многих это раздражает и у вас есть шанс поссориться даже с близкими друзьями. Берегите друг друга, не будьте равнодушными. Не забывайте об уважении среди украинцев! Это касается и тех, кто остался и тех, кто уехал. В тоже время важно переживать все эмоции, радость и положительные моменты.

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