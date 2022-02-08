От чего в эту дату лучше воздержаться

Запреты дня 9 февраля 2022: что нельзя делать на Златоустьев огонь freepik.com

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Что нельзя делать на Златоустьев огонь 9 февраля 2022?

ссориться и жаловаться

сплетничать

мыть и стричь волосы

дарить и получать подарки

начинать новые дела

переезжать

смотреть на себя в зеркало

совершать покупки

подбирать что-либо на улице

обижать котов и кошек.

Традиции и приметы на Златоустьев огонь 9 февраля 2022

В среду, 9 февраля 2022 года, православные христиане отмечают праздник перенесения мощей, таким образом почитая память богослова. В народе этот день называют Златоустьев огонь или Златоустов день.

Главным обрядом в этот день, является зажжение в доме очага. В народе верили, что он может принести семье мир, спокойствие и благополучие на ближайшие 12 месяцев. Хорошей приметой считалось, если удается зажечь все дрова и лучины одним махом, поэтому складывали их в очаге особы способом.

На столе на Златоустов день должны быть непременно пирожки-расстегаи с мясной, грибной или рыбной начинкой.

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В молитвах к Ивану Златоусту обращались с просьбами об избавлении от отчаяния, душевного беспокойства, а также для помощи в постижении мудрости и грамоты.

Знахари использовали этот день для лечения зубных болей. Существовал особый заговор: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

Плохая примета — обжечься, споткнуться или порезаться на Златоустьев огонь.

Сон в ночь на 9 февраля — отражение ваших реальных отношений с ближайшим окружением.

Другие праздники 9 февраля 2022

Международный день пиццы

Международный день стоматолога

День рождения волейбола

Католический день памяти святой Аполлонии

День рождения стриптиза

Именины 9 февраля 2022

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По православному церковному календарю именины отмечают Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Маркиана (марсова) и Петр (скала, камень).

По католическому — Александр (защитник), Анна (благосклонная), Аполлония (посвященная Аполлону), Екатерина (непорочная), Кирилл (господин), Михаил (подобный Богу), Никифор (несущий победу) и Ронан (тюлень).

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