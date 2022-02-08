Мегапопулярные артисты, которым так и не удалось выиграть Нацотбор на Евровидение
Уже в эту субботу, 12 февраля, украинские зрители и члены жюри, в состав которого вошли Тина Кароль, Джамала и Ярослав Лодыгин, выберут представителя нашей страны на Евровидение-2022.
Читайте также: «Евровидение-2022»: с какими странами Украина будет соревноваться в полуфиналеНа песенный конкурс в Турине поедет участник Нацотбора, который наберет наибольшее количество баллов. В этом году за возможность представлять Украину на Евровидении будут бороться: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и WELLBOY.
Ivona решила вспомнить, кто из самых популярных украинских исполнителей принимал участие в Нацотборах прошлых годов, но так и не смог выиграть.
Оля Полякова
Об участии этой певицы в Нацотборе многие из вас вряд ли бы сами вспомнили. С песней «Лепесток» артистка стала только восьмой в 2012 году.
«НеАнгелы»
Слава Каминская и Виктория Смеюха трижды пытались попасть на песенный конкурс и трижды занимали пятое место: в 2007 году с песней «Я знаю, это ты», в 2013-м с хитом Courageous, а в 2015-м с композицией Higher.
TAYANNA
Татьяна Решетняк «штурмовала» отбор на Евровидение трижды. Впервые это случилось еще в составе трио «Горячий шоколад» в 2009 году. Тогда певица вместе со своими коллегами по группе Алиной Пилипенко и Мариной Хорольской исполнила песню Kiss и заняла 8 место.
Как сольная исполнительница она дважды становилась второй в 2018 и 2019 годах с песнями I Love You и «Леля».
Макс Барских
Исполнитель дважды пытался выиграть возможность поехать от Украины на Евровидение. В 2010 году он и его композиция «Белый ворон» заняли только 11 место. В 2012 году результат был получше. С треком Dance он стал вторым, уступив три балла Гайтане.
KADNAY
В 2017 году дуэту с песней Freedom In My Mind не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в финал. Они стали третьими в полуфинале. Спустя год группа уже была третьей в финале с хитом Beat Of The Universe.
KAZKA
Одна из самых популярных групп Украины в 2018 году стала только седьмой в полуфинале с треком «Дива». Спустя год Александре Зарицкой, Дмитрию Мазуряку и Никите Будашу удалось улучшить предыдущий результат. Трек Apart принес им третье место в финале.
Анастасия Приходько
В 2009 году Приходько дисквалифицировали на Нацотборе Украины якобы из-за того, что ее песня «Все для тебя» не соответствовала правилам Евровидения. Тогда Анастасия поехала в Москву, где с песней «Мамо» получила возможность представить Россию на конкурсе, причем она автоматически прошла в финал (как участница от страны-хозяйки).
Читайте также: Cамые красивые спортсменки, ради которых стоит смотреть зимнюю Олимпиаду-2022В 2011 году артистка решила вернуться на Евровидении от Украины и с песней Action попала в финал Нацотбора, но победу одержать там не смогла. В 2016 году с композицией I’m free now Приходько не смогла пробиться в финал Нацотбора, заняв 7 место в первом полуфинале.
Алина Гросу
Гросу планировала представить Украину на Евровидении-2013 с песней Let Go, но не смогла выиграть отбор. Певица проиграла 11 баллов Злате Огневич и заняла 6 место.
«ДиО.фильмы»
Вова Дантес и Вадим Олейник пытались покорить жюри и зрителей в финале Нацотбора-2013 с песней «Медляк». Выступление дуэта оценили только на 8 место.
The HARDKISS
Популярная рок-группа, вокалисткой которой является Юлия Санина, в 2016 году набрала такое же количество баллов как и Джамала. Однако у исполнительницы хита «1944» было больше очков от зрителей. Таким образом, The HARDKISS с песней Helpless стали вторыми.
Тоня Матвиенко
Дочь Нины Матвиенко не смогла пройти в финал Нацотбора в 2016 году. Певица исполнила композицию «Tin Whistle» и заняла с ней только 8 место в первом полуфинале.
Светлана Тарабарова
Тарабарове и ее песне «Ніколи знову» не хватило одного балла, чтобы пройти в финал Нацотбора на Евровидение в 2016 году.
Сергей Бабкин
По результатам первого полуфинала Нацотбора в 2018 году Бабкин не смог попасть в финальную часть. Он занял 4 место с песней «Крізь твої очі».
Jerry Heil
Популярная видеоблогерша в 2020 году стала шестой в финале. Певица хотела исполнить на Евровидении песню Vegan.
Виталий Козловский
Победитель проекта «Шанс» дважды принимал участие в национальном отборе. В 2010 году артист занял 11 место с треком I l@ve, а в 2017 году он не попал в финал, заняв 7 место в третьем полуфинале с песней Be your light.
MamaRika
Впервые певица появилась в национальном отборе в 2010 году в дуэте с победителем «Фабрики звезд» Стасом Шуринсом. Исполнение хита «Не сходи с ума» принесло им 9 место. В 2017 году MamaRika не смогла пробиться в финал, заняв с песней We Are One 5 место в первом полуфинале.
Автор: Наталия Коваленко
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