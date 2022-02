Оля Полякова, Юлия Санина, Макс Барских и другие участники прошлых годов

Уже в эту субботу, 12 февраля, украинские зрители и члены жюри, в состав которого вошли Тина Кароль, Джамала и Ярослав Лодыгин, выберут представителя нашей страны на Евровидение-2022.

На песенный конкурс в Турине поедет участник Нацотбора, который наберет наибольшее количество баллов. В этом году за возможность представлять Украину на Евровидении будут бороться: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и WELLBOY.

Ivona решила вспомнить, кто из самых популярных украинских исполнителей принимал участие в Нацотборах прошлых годов, но так и не смог выиграть.

Оля Полякова

Об участии этой певицы в Нацотборе многие из вас вряд ли бы сами вспомнили. С песней «Лепесток» артистка стала только восьмой в 2012 году.

«НеАнгелы»

Слава Каминская и Виктория Смеюха трижды пытались попасть на песенный конкурс и трижды занимали пятое место: в 2007 году с песней «Я знаю, это ты», в 2013-м с хитом Courageous, а в 2015-м с композицией Higher.

TAYANNA

Татьяна Решетняк «штурмовала» отбор на Евровидение трижды. Впервые это случилось еще в составе трио «Горячий шоколад» в 2009 году. Тогда певица вместе со своими коллегами по группе Алиной Пилипенко и Мариной Хорольской исполнила песню Kiss и заняла 8 место.

Как сольная исполнительница она дважды становилась второй в 2018 и 2019 годах с песнями I Love You и «Леля».

Макс Барских

Исполнитель дважды пытался выиграть возможность поехать от Украины на Евровидение. В 2010 году он и его композиция «Белый ворон» заняли только 11 место. В 2012 году результат был получше. С треком Dance он стал вторым, уступив три балла Гайтане.

KADNAY

В 2017 году дуэту с песней Freedom In My Mind не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в финал. Они стали третьими в полуфинале. Спустя год группа уже была третьей в финале с хитом Beat Of The Universe.

KAZKA

Одна из самых популярных групп Украины в 2018 году стала только седьмой в полуфинале с треком «Дива». Спустя год Александре Зарицкой, Дмитрию Мазуряку и Никите Будашу удалось улучшить предыдущий результат. Трек Apart принес им третье место в финале.

Анастасия Приходько

В 2009 году Приходько дисквалифицировали на Нацотборе Украины якобы из-за того, что ее песня «Все для тебя» не соответствовала правилам Евровидения. Тогда Анастасия поехала в Москву, где с песней «Мамо» получила возможность представить Россию на конкурсе, причем она автоматически прошла в финал (как участница от страны-хозяйки).

В 2011 году артистка решила вернуться на Евровидении от Украины и с песней Action попала в финал Нацотбора, но победу одержать там не смогла. В 2016 году с композицией I’m free now Приходько не смогла пробиться в финал Нацотбора, заняв 7 место в первом полуфинале.

Алина Гросу

Гросу планировала представить Украину на Евровидении-2013 с песней Let Go, но не смогла выиграть отбор. Певица проиграла 11 баллов Злате Огневич и заняла 6 место.

«ДиО.фильмы»

Вова Дантес и Вадим Олейник пытались покорить жюри и зрителей в финале Нацотбора-2013 с песней «Медляк». Выступление дуэта оценили только на 8 место.

The HARDKISS

Популярная рок-группа, вокалисткой которой является Юлия Санина, в 2016 году набрала такое же количество баллов как и Джамала. Однако у исполнительницы хита «1944» было больше очков от зрителей. Таким образом, The HARDKISS с песней Helpless стали вторыми.

Тоня Матвиенко

Дочь Нины Матвиенко не смогла пройти в финал Нацотбора в 2016 году. Певица исполнила композицию «Tin Whistle» и заняла с ней только 8 место в первом полуфинале.

Светлана Тарабарова

Тарабарове и ее песне «Ніколи знову» не хватило одного балла, чтобы пройти в финал Нацотбора на Евровидение в 2016 году.

Сергей Бабкин

По результатам первого полуфинала Нацотбора в 2018 году Бабкин не смог попасть в финальную часть. Он занял 4 место с песней «Крізь твої очі».

Jerry Heil

Популярная видеоблогерша в 2020 году стала шестой в финале. Певица хотела исполнить на Евровидении песню Vegan.

Виталий Козловский

Победитель проекта «Шанс» дважды принимал участие в национальном отборе. В 2010 году артист занял 11 место с треком I l@ve, а в 2017 году он не попал в финал, заняв 7 место в третьем полуфинале с песней Be your light.

MamaRika

Впервые певица появилась в национальном отборе в 2010 году в дуэте с победителем «Фабрики звезд» Стасом Шуринсом. Исполнение хита «Не сходи с ума» принесло им 9 место. В 2017 году MamaRika не смогла пробиться в финал, заняв с песней We Are One 5 место в первом полуфинале.

Автор: Наталия Коваленко

