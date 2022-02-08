Во вторник, 8 февраля, на официальном YouTube-канале Оскара состоялась трансляция церемонии объявления всех номинантов на кинопремию в 2022 году. В прямом эфире претендентов на награды назвали ведущие, актеры Лесли Джордан и Трэйси Эллис Росс.

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Какие фильмы Американская киноакадемия отобрала в номинации, и кто из голливудских кинозвезд продолжит борьбу за звания лучшего актера и актрисы, читайте далее в материале. Имена победителей Оскара-2022 будут объявлены 27 марта.

Оскар-2022: список всех номинантов

Лучшая актриса второго плана

  • Джесси Бакли — «Незнакомая дочь»
  • Ариана ДеБос — «Вестсайдская история»
  • Джуди Денч — «Белфаст»
  • Кристен Данст — «Власть пса»
  • Онжаню Эллис — «Король Ричард»

Лучший дизайн костюмов

  • «Круэлла»
  • «Сирано»
  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Вестсайдская история»

Лучший звук

  • «Белфаст»
  • «Дюна»
  • «Не время умирать»
  • «Власть пса»
  • «Вестсайдская история»

Лучший саундтрек

  • «Не смотри наверх»
  • «Дюна»
  • «Энканто»
  • «Параллельные матери»
  • «Власть пса»

Лучший адаптированный сценарий

  • «КОДА: Ребёнок глухих родителей»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Дюна»
  • «Незнакомая дочь»
  • «Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Белфаст»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Худший человек на свете»

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • Affairs of the Art
  • Bestia
  • «Боксбалет»
  • «Робин Робин»
  • «Стеклоочиститель»

Лучший художественный короткометражный фильм

  • Ala Kachuu - Take and Run
  • The Dress
  • «Долгое прощание»
  • On My Mind
  • Please Hold

Лучший актер второго плана

  • Киран Хайндс — «Белфаст»
  • Трой Котсар — «КОДА»
  • Джесси Племонс — «Власть пса»
  • Дж. К. Симмонс — «Быть Рикардо»
  • Коди Смит-Макфи — «Власть пса»

Лучший монтаж

  • «Белфаст»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Не смотри наверх»
  • «Тик-так, бум!»

Лучшие грим и прическа

  • «Поездка в Америку 2»
  • «Круэлла»
  • «Дюна»
  • «Глаза Тэмми Фэй»
  • «Дом Gucci»

Лучший художественный анимационный фильм

  • «Энканто»
  • Flee
  • «Лука
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»

Лучший музыка (оригинальная песня)

  • Be Alive из «Короля Ричарда»
  • Dos Oruguitas из «Энканто»
  • Down To Joy из «Белфаста»
  • No Time To Die из фильма «Не время умирать»
  • Somehow You Do из «Четыре хороших дня»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • Audible
  • «Отведи меня домой»
  • «Королева баскетбола»
  • «Три песни для Беназир»
  • When We Were Bullies

Лучший документальный полнометражный фильм

  • Ascension
  • «Аттика»
  • Flee
  • «Лето души (или когда революцию нельзя было показать по телевидению)»
  • Writing with Fire

Лучшие визуальные эффекты

  • «Дюна»
  • «Главный герой»
  • «Не время умирать»
  • «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
  • «Человек-паук: Нет пути домой»

Лучшая операторская работа

  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Трагедия Макбета»
  • «Вестсайдская история»

Лучший художник –постановщик

  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Трагедия Макбета»
  • «Вестсайдская история»

Лучший международный художественный фильм

  • «Сядь за руль моей машины»
  • Flee
  • «Рука бога»
  • «Лунана: Як в классной комнате»
  • «Худший человек на свете»

Лучший актер

  • Хавьер Бардем — «Быть Рикардо»
  • Бенедикт Камбербетч — «Власть пса»
  • Эндрю Гарфилд — «Тик-так, бум!»
  • Уилл Смит — «Король Ричард»
  • Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»

Лучшая актриса

  • Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фей»
  • Оливия Колман — «Потерянная дочь»
  • Пенелопа Крус — «Параллельные матери»
  • Николь Кидман — «Быть Рикардо»
  • Кристен Стюарт — «Спенсер»

Лучшая режиссура

  • Кеннет Брана — «Белфаст»
  • Рюсуке Хамагути — «Сядь за руль моей машины»
  • Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»
  • Джейн Кэмпион — «Власть пса»
  • Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»

Лучший фильм

  • «Белфаст»
  • «КОДА: Ребёнок глухих родителей»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Вестсайдская история»

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