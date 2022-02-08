Узнайте, попали ли ваши любимые фильмы и актеры в список номинантов

Во вторник, 8 февраля, на официальном YouTube-канале Оскара состоялась трансляция церемонии объявления всех номинантов на кинопремию в 2022 году. В прямом эфире претендентов на награды назвали ведущие, актеры Лесли Джордан и Трэйси Эллис Росс.

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Оскар-2022: список всех номинантов

Какие фильмы Американская киноакадемия отобрала в номинации, и кто из голливудских кинозвезд продолжит борьбу за звания лучшего актера и актрисы, читайте далее в материале. Имена победителей Оскара-2022 будут объявлены 27 марта.

Лучшая актриса второго плана

Джесси Бакли — «Незнакомая дочь»

Ариана ДеБос — «Вестсайдская история»

Джуди Денч — «Белфаст»

Кристен Данст — «Власть пса»

Онжаню Эллис — «Король Ричард»

Лучший дизайн костюмов

«Круэлла»

«Сирано»

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Вестсайдская история»

Лучший звук

«Белфаст»

«Дюна»

«Не время умирать»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

Лучший саундтрек

«Не смотри наверх»

«Дюна»

«Энканто»

«Параллельные матери»

«Власть пса»

Лучший адаптированный сценарий

«КОДА: Ребёнок глухих родителей»

«Сядь за руль моей машины»

«Дюна»

«Незнакомая дочь»

«Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий

«Белфаст»

«Не смотрите наверх»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Худший человек на свете»

Лучший анимационный короткометражный фильм

Affairs of the Art

Bestia

«Боксбалет»

«Робин Робин»

«Стеклоочиститель»

Лучший художественный короткометражный фильм

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

«Долгое прощание»

On My Mind

Please Hold

Лучший актер второго плана

Киран Хайндс — «Белфаст»

Трой Котсар — «КОДА»

Джесси Племонс — «Власть пса»

Дж. К. Симмонс — «Быть Рикардо»

Коди Смит-Макфи — «Власть пса»

Лучший монтаж

«Белфаст»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Не смотри наверх»

«Тик-так, бум!»

Лучшие грим и прическа

«Поездка в Америку 2»

«Круэлла»

«Дюна»

«Глаза Тэмми Фэй»

«Дом Gucci»

Лучший художественный анимационный фильм

«Энканто»

Flee

«Лука

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

Лучший музыка (оригинальная песня)

Be Alive из «Короля Ричарда»

Dos Oruguitas из «Энканто»

Down To Joy из «Белфаста»

No Time To Die из фильма «Не время умирать»

Somehow You Do из «Четыре хороших дня»

Лучший документальный короткометражный фильм

Audible

«Отведи меня домой»

«Королева баскетбола»

«Три песни для Беназир»

When We Were Bullies

Лучший документальный полнометражный фильм

Ascension

«Аттика»

Flee

«Лето души (или когда революцию нельзя было показать по телевидению)»

Writing with Fire

Лучшие визуальные эффекты

«Дюна»

«Главный герой»

«Не время умирать»

«Шан-Чи и Легенда десяти колец»

«Человек-паук: Нет пути домой»

Лучшая операторская работа

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

«Вестсайдская история»

Лучший художник –постановщик

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

«Вестсайдская история»

Лучший международный художественный фильм

«Сядь за руль моей машины»

Flee

«Рука бога»

«Лунана: Як в классной комнате»

«Худший человек на свете»

Лучший актер

Хавьер Бардем — «Быть Рикардо»

Бенедикт Камбербетч — «Власть пса»

Эндрю Гарфилд — «Тик-так, бум!»

Уилл Смит — «Король Ричард»

Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»

Лучшая актриса

Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фей»

Оливия Колман — «Потерянная дочь»

Пенелопа Крус — «Параллельные матери»

Николь Кидман — «Быть Рикардо»

Кристен Стюарт — «Спенсер»

Лучшая режиссура

Кеннет Брана — «Белфаст»

Рюсуке Хамагути — «Сядь за руль моей машины»

Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»

Джейн Кэмпион — «Власть пса»

Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»

Лучший фильм

«Белфаст»

«КОДА: Ребёнок глухих родителей»

«Не смотрите наверх»

«Сядь за руль моей машины»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

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