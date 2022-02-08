Оскар-2022: объявлены все претенденты на кинопремию
Во вторник, 8 февраля, на официальном YouTube-канале Оскара состоялась трансляция церемонии объявления всех номинантов на кинопремию в 2022 году. В прямом эфире претендентов на награды назвали ведущие, актеры Лесли Джордан и Трэйси Эллис Росс.
Читайте также: BAFTA-2022: обнародован список всех номинантовКакие фильмы Американская киноакадемия отобрала в номинации, и кто из голливудских кинозвезд продолжит борьбу за звания лучшего актера и актрисы, читайте далее в материале. Имена победителей Оскара-2022 будут объявлены 27 марта.
Оскар-2022: список всех номинантов
Лучшая актриса второго плана
- Джесси Бакли — «Незнакомая дочь»
- Ариана ДеБос — «Вестсайдская история»
- Джуди Денч — «Белфаст»
- Кристен Данст — «Власть пса»
- Онжаню Эллис — «Король Ричард»
Лучший дизайн костюмов
- «Круэлла»
- «Сирано»
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Вестсайдская история»
Лучший звук
- «Белфаст»
- «Дюна»
- «Не время умирать»
- «Власть пса»
- «Вестсайдская история»
Лучший саундтрек
- «Не смотри наверх»
- «Дюна»
- «Энканто»
- «Параллельные матери»
- «Власть пса»
Лучший адаптированный сценарий
- «КОДА: Ребёнок глухих родителей»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Дюна»
- «Незнакомая дочь»
- «Власть пса»
Лучший оригинальный сценарий
- «Белфаст»
- «Не смотрите наверх»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Худший человек на свете»
Лучший анимационный короткометражный фильм
- Affairs of the Art
- Bestia
- «Боксбалет»
- «Робин Робин»
- «Стеклоочиститель»
Лучший художественный короткометражный фильм
- Ala Kachuu - Take and Run
- The Dress
- «Долгое прощание»
- On My Mind
- Please Hold
Лучший актер второго плана
- Киран Хайндс — «Белфаст»
- Трой Котсар — «КОДА»
- Джесси Племонс — «Власть пса»
- Дж. К. Симмонс — «Быть Рикардо»
- Коди Смит-Макфи — «Власть пса»
Лучший монтаж
- «Белфаст»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Не смотри наверх»
- «Тик-так, бум!»
Лучшие грим и прическа
- «Поездка в Америку 2»
- «Круэлла»
- «Дюна»
- «Глаза Тэмми Фэй»
- «Дом Gucci»
Лучший художественный анимационный фильм
- «Энканто»
- Flee
- «Лука
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
Лучший музыка (оригинальная песня)
- Be Alive из «Короля Ричарда»
- Dos Oruguitas из «Энканто»
- Down To Joy из «Белфаста»
- No Time To Die из фильма «Не время умирать»
- Somehow You Do из «Четыре хороших дня»
Лучший документальный короткометражный фильм
- Audible
- «Отведи меня домой»
- «Королева баскетбола»
- «Три песни для Беназир»
- When We Were Bullies
Лучший документальный полнометражный фильм
- Ascension
- «Аттика»
- Flee
- «Лето души (или когда революцию нельзя было показать по телевидению)»
- Writing with Fire
Лучшие визуальные эффекты
- «Дюна»
- «Главный герой»
- «Не время умирать»
- «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
Лучшая операторская работа
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Трагедия Макбета»
- «Вестсайдская история»
Лучший художник –постановщик
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Трагедия Макбета»
- «Вестсайдская история»
Лучший международный художественный фильм
- «Сядь за руль моей машины»
- Flee
- «Рука бога»
- «Лунана: Як в классной комнате»
- «Худший человек на свете»
Лучший актер
- Хавьер Бардем — «Быть Рикардо»
- Бенедикт Камбербетч — «Власть пса»
- Эндрю Гарфилд — «Тик-так, бум!»
- Уилл Смит — «Король Ричард»
- Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»
Лучшая актриса
- Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фей»
- Оливия Колман — «Потерянная дочь»
- Пенелопа Крус — «Параллельные матери»
- Николь Кидман — «Быть Рикардо»
- Кристен Стюарт — «Спенсер»
Лучшая режиссура
- Кеннет Брана — «Белфаст»
- Рюсуке Хамагути — «Сядь за руль моей машины»
- Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»
- Джейн Кэмпион — «Власть пса»
- Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»
Лучший фильм
- «Белфаст»
- «КОДА: Ребёнок глухих родителей»
- «Не смотрите наверх»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Вестсайдская история»
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