Запреты дня 3 февраля 2022: что нельзя делать на Максимов день
В четверг, 3 февраля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Максима Грека. День его памяти в народе называют Максимов день или Максим Утешитель.
Что нельзя делать на Максимов день 3 февраля 2022?
- отказывать людям в помощи
- ссориться с мужем/женой
- ругаться и спорить
- игнорировать чувства других
- давать взаймы соль
- выходить из дома после заката солнца.
Традиции на Максимов день 3 февраля 2022
Святого Максима считают помощником в жизненных бедах, заступником вдов и сирот. В день его памяти необходимо вспомнить добрым словом тех, кто помогает или когда-либо помогал вам в жизни, и помолиться об их здоровье и благополучии.
На Максимов день принято печь пироги с мясной, грибной, рыбной или яичной начинкой, освящать их в церкви, и одаривать ими своих благодетелей, членов семьи и просто нуждающихся.
Читайте также: Алина Гросу засветила роскошный интерьер особняка в ЧерновцахТакже святой помогает с неразрешимыми проблемами. В народе верили, что если пойти на Максимов день в лес, найти там березу, прислонить голову к дереву и рассказать все свои печали и трудности, то на пути домой к вам может прийти решение вашей дилеммы.
На Максима Утешителя семейные пары выходили, держась за руки, во двор, и вместе стряхивали иней с деревьев, приговаривая: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу». Считалось, что такой обряд способен скрепить брачные узы на долгие годы.
Погодные приметы на 3 февраля 2022
- Ясная погода — к ранней весне.
- Если птицы в эту дату сидят на верхушке деревьев, то это к потеплению.
- Холодный день без осадков — к жаркой погоде в августе.
- Если восход солнца на чистом и ясном небе, то следует готовится к похолоданию.
Красныйзакат говорил о том, что на следующий день будет мороз.
Другие праздники 3 февраля 2022
- Международный день нежности
- Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
- Всемирный день свободной любви
- День золотистого ретривера
- Мусульманский праздник «Ночь Рагаиб», Ночь Даров (Laylat al-Raghaib)
- День кормления птиц (Feed the Birds Day)
- Буддийский праздник «Монлам Чхенмо» (15 чудес Будды)
Именины 3 февраля 2022
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По католическому — Антон (вступающий в бой), Иван (благодать Божья), Игнат (пламенный), Ипполит (распрягающий коней), Клодина (хромая), Мария (любимая, горькая, госпожа) и Феликс (счастливый).
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