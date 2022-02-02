Что категорически запрещается на Максима Утешителя

Запреты дня 3 февраля 2022: что нельзя делать на Максимов день freepik.com

В четверг, 3 февраля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Максима Грека. День его памяти в народе называют Максимов день или Максим Утешитель.

Что нельзя делать на Максимов день 3 февраля 2022?

отказывать людям в помощи

ссориться с мужем/женой

ругаться и спорить

игнорировать чувства других

давать взаймы соль

выходить из дома после заката солнца.

Традиции на Максимов день 3 февраля 2022

Святого Максима считают помощником в жизненных бедах, заступником вдов и сирот. В день его памяти необходимо вспомнить добрым словом тех, кто помогает или когда-либо помогал вам в жизни, и помолиться об их здоровье и благополучии.

На Максимов день принято печь пироги с мясной, грибной, рыбной или яичной начинкой, освящать их в церкви, и одаривать ими своих благодетелей, членов семьи и просто нуждающихся.

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Также святой помогает с неразрешимыми проблемами. В народе верили, что если пойти на Максимов день в лес, найти там березу, прислонить голову к дереву и рассказать все свои печали и трудности, то на пути домой к вам может прийти решение вашей дилеммы.

На Максима Утешителя семейные пары выходили, держась за руки, во двор, и вместе стряхивали иней с деревьев, приговаривая: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу». Считалось, что такой обряд способен скрепить брачные узы на долгие годы.

Погодные приметы на 3 февраля 2022

Ясная погода — к ранней весне.

Если птицы в эту дату сидят на верхушке деревьев, то это к потеплению.

Холодный день без осадков — к жаркой погоде в августе.

Если восход солнца на чистом и ясном небе, то следует готовится к похолоданию.

Красный закат говорил о том, что на следующий день будет мороз.

Другие праздники 3 февраля 2022

Международный день нежности

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Всемирный день свободной любви

День золотистого ретривера

Мусульманский праздник «Ночь Рагаиб», Ночь Даров (Laylat al-Raghaib)

День кормления птиц (Feed the Birds Day)

Буддийский праздник «Монлам Чхенмо» (15 чудес Будды)

Именины 3 февраля 2022

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День ангела по православному календарю отмечают Агнесса (непорочность), Анна (благосклонная), Валерьян (здоровый), Евгений (благородный), Иван (благодать Божья), Илья (Бог мой Господь), Максим (величайший), Тимофей (почитающий Бога) и Феодосий (данный Богом).

По католическому — Антон (вступающий в бой), Иван (благодать Божья), Игнат (пламенный), Ипполит (распрягающий коней), Клодина (хромая), Мария (любимая, горькая, госпожа) и Феликс (счастливый).

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