Погодные приметы и список запретов

Запреты дня 2 февраля 2022: что нельзя делать на Ефимов день freepik.com

В среду, 2 февраля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называют Ефимов день или Ефим Метельный.

Что нельзя делать на Ефимов день 2 февраля 2022?

небрежно обращаться с огнем и острыми предметами

поднимать с земли мелочь

петь после заката

стричь ногти

перебирать крупы

ходить в грязной обуви и сильно поношенной одежде

терять вещи

совершать крупные покупки

Традиции и погодные приметы на Ефимов день 2 февраля 2022

В этот день нередко играли свадьбы, чтобы успеть соединить себя узами брака до Великого поста (во время которого венчание и свадебные торжества запрещены).

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Также на Ефима наблюдали за животными — считалось, что по их поведению можно предсказать грядущую погоду: к примеру, если домашний кот скребет полы и углы — стоит ждать метели. В народе верили: какая погода будет на Ефима Метельного, такой же жди и на Масленицу.

Кроме того, считалось, что если в полдень ветрено, то лето будет дождливым. А солнечный полдень обещал раннюю весну. Облачное утро и багряное солнце на закате предвещали затяжные и сильные метели. Метель 2 февраля — тоже примета того, что такая же погода продлиться длительное время (весь февраль).

Сны в ночь на 2 февраля — вещие. Правда, толковать их следует наоборот: дурные знаки и символы в сновидениях — предвестники долго и счастливой жизни.

Другие праздники 2 февраля 2022

День самообновления

Буддийский Новый год «Сагаалган»

Всемирный день чтения вслух

День ездовых собак (Sled Dog Day)

Тывинский Новый год «Шагаа»

Всемирный день гавайской гитары

Католическое Сретение Господне

Всемирный день водно-болотных угодий

День ежа

Международный день безопасного интернета

День осведомленности о ревматоидном артрите

Именины 2 февраля 2022

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День ангела по православному церковному календарю отмечают Агния (непорочная), Василий (царственный), Евсей (благочестивый), Ефим (благочестивый), Захар (помнящий Господа), Инна (бурный поток), Лев (лев), Лаврентий (лавр, римский), Павел (малыш), Пинна (раковина-жемчужница), Римма (римская) и Фирс (увенчанный цветами).

По католическому — Андрей (мужественный), Бруно (бурый), Екатерина (непорочная), Иван (благодать Божья), Иванна (благодать Божья), Корнелий (рог), Лаврентий (лавр, римский), Петр (скала, камень) и Стефан (венец).

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