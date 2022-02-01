Ведущий поделился новым фото со старшей дочерью от брака с Екатериной Сопельник

Популярный украинский ведущий и шоумен Сергей Притула впервые рассказал подписчикам, как изменилась его жизнь после окончания карьеры в юмористическом проекте «Варьяты-шоу».

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя телезвезда назвал плюсы и минусы такого его решения. По словам Сергея, главный минус — это то, что он лишился одного из источников дохода. Зато у него появилось больше времени на семью.

«Когда я закончил карьеру в «Варьятах», то получил 2 производные от этого шага. Первая несколько отрицательна, ведь семейный бюджет лишился одного из источников пополнения. Вторая же, тотально в «+»! У меня освободилось достаточно много времени, и львиную долю его я начал тратить на семью!», — написал Притула.

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Ведущий добавил, что фактически «заплатил» за возможность больше времени проводить с детьми и женой. И теперь поход в детский сад за 4-летней дочерью Соломией для него кажется настоящим праздником.

«Если сложить два производных вместе, то получится, что я фактически заплатил за возможность проводить больше времени с детьми. И оно того стоит! Когда ты 10 лет рассекаешь с гастролями по всему миру, бывая дома меньше времени, чем вне его, то такие, для некоторых, будничные вещи, как забрать ребенка из садика, становятся для тебя настоящим праздником! Скоро будет 2 года, как я в последний раз выходил на сцену, но вот эта атмосфера праздничности, которую я нахожу в обыденных вещах, меня не покидает!», — признался артист.

Свой откровенный пост Притула дополнил милым фото, где он позирует со старшей дочерью.

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