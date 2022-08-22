От каких дел стоит отказаться на День памяти святого мученика Лаврентия Римского

Запреты дня 23 августа 2022: что нельзя делать на Лаврентьев день freepik.com

Во вторник, 23 августа 2022, православная церковь почитает память святого мученика Лаврентия Римского. Архидиаконом римской христианской общины Лаврентий был казнен за веру в III веке во время гонений при императоре Валериане.

Читайте также: Рассорились из-за войны: 10 украинских звезд, которые перестали общаться с родственниками

В народе за ним закрепилась «слава» целителя от болезней глаз, потому древние просили святого Лаврентия в молитве о прозрении и исцелении. Также в народе считали, что Лаврентий может помочь тому, на кого навели порчу.

Традиции на Лаврентия 23 августа

На Лаврентия девушки совершали ритуалы для красоты и гадали на воде. Для сохранения красоты и молодости еще до восхода солнца красавицы шли умываться родниковой водой, встречая рассвет. Роса, выпавшая на Лаврентия, также считалась целебной.

По состоянию воды в реке определяли погоду на осень. Так, если спокойная поверхность воды в реке на Лаврентия — осень будет теплой и сильного снега не будет до самой зимы. Если вода неспокойная, рябит, или идет дождь — будет осень мокрой.

Также предки считали, что на Лаврентия снятся вещие сны, которые могут сбываться в течение нескольких лет.

Запреты на Лаврентия 23 августа 2022

На Лаврентия 23 августа никто не купался в реках и любых других водоемах — считали, что это к несчастью. Также в этот день старались не заниматься тяжелой работой, особенно в поле.

Народные приметы 23 августа 2022

День Лаврентия богат приметами. Древние подметили, что:

теплая погода — к хорошей рыбалке

много уродило желудей — в следующем году урожай на полях хороший будет

иней на траве — зима будет ранней и холодной

листья липы желтеют снизу — озимые щедро уродят.

Другие праздники 23 августа 2022

День Государственного флага Украины

Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

День «Обними свою возлюбленную»

День полета божьих коровок

День «Пари, как ветер»

День недорогих авиабилетов

День кукурузы в масле

День навигации по интернету

Читайте также: Андрей Рыбак женился на девушке, из-за которой покинул шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной

По православному календарю День ангела отмечают: Агапит, Афанасий, Вячеслав, Ирон, Лаврентий, Роман, Савва, Панас, Сикст, Феликиссим (Феликс).

По католическому — Аполлинарий, Архелай, Астерий, Валериан, Виктор, Волк, Донат, Евгений, Елезар, Захария, Ириней, Кириак, Клавдий, Лупп, Максим, Минерв, Неон, Реститут, Тимофей, Филипп, Флавиан, Флавий, Элеазар, Эоган, Юстиниан, Яков, Асцелина, Донвина, Роза, Феона, Феонилла, Фруктуоза, Эбба.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: