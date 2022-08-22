Запреты дня 23 августа 2022: что нельзя делать на Лаврентьев день
Во вторник, 23 августа 2022, православная церковь почитает память святого мученика Лаврентия Римского. Архидиаконом римской христианской общины Лаврентий был казнен за веру в III веке во время гонений при императоре Валериане.
Читайте также: Рассорились из-за войны: 10 украинских звезд, которые перестали общаться с родственникамиВ народе за ним закрепилась «слава» целителя от болезней глаз, потому древние просили святого Лаврентия в молитве о прозрении и исцелении. Также в народе считали, что Лаврентий может помочь тому, на кого навели порчу.
Традиции на Лаврентия 23 августа
На Лаврентия девушки совершали ритуалы для красоты и гадали на воде. Для сохранения красоты и молодости еще до восхода солнца красавицы шли умываться родниковой водой, встречая рассвет. Роса, выпавшая на Лаврентия, также считалась целебной.
По состоянию воды в реке определяли погоду на осень. Так, если спокойная поверхность воды в реке на Лаврентия — осень будет теплой и сильного снега не будет до самой зимы. Если вода неспокойная, рябит, или идет дождь — будет осень мокрой.
Также предки считали, что на Лаврентия снятся вещие сны, которые могут сбываться в течение нескольких лет.
Запреты на Лаврентия 23 августа 2022
На Лаврентия 23 августа никто не купался в реках и любых других водоемах — считали, что это к несчастью. Также в этот день старались не заниматься тяжелой работой, особенно в поле.
Народные приметы 23 августа 2022
День Лаврентия богат приметами. Древние подметили, что:
-
теплая погода — к хорошей рыбалке
-
много уродило желудей — в следующем году урожай на полях хороший будет
-
иней на траве — зима будет ранней и холодной
-
листья липы желтеют снизу — озимые щедро уродят.
Другие праздники 23 августа 2022
- День Государственного флага Украины
- Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма
- Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
- День «Обними свою возлюбленную»
- День полета божьих коровок
- День «Пари, как ветер»
- День недорогих авиабилетов
- День кукурузы в масле
- День навигации по интернету
Читайте также: Андрей Рыбак женился на девушке, из-за которой покинул шоу «Холостячка» с Ксенией МишинойИменины 23 августа
По православному календарю День ангела отмечают: Агапит, Афанасий, Вячеслав, Ирон, Лаврентий, Роман, Савва, Панас, Сикст, Феликиссим (Феликс).
По католическому — Аполлинарий, Архелай, Астерий, Валериан, Виктор, Волк, Донат, Евгений, Елезар, Захария, Ириней, Кириак, Клавдий, Лупп, Максим, Минерв, Неон, Реститут, Тимофей, Филипп, Флавиан, Флавий, Элеазар, Эоган, Юстиниан, Яков, Асцелина, Донвина, Роза, Феона, Феонилла, Фруктуоза, Эбба.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Кто из знаменитостей посетил роскошную свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- Как Злата Огневич отреагировала на каминг-аут одного из участников «Холостячки-2»
- ТОП-5 украинских звезд, которые снимались или упоминались в голливудском кино
- Зарубежные артисты, которые перевели свои хиты на украинский язык