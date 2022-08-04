Что запрещается на церковный праздник

Запреты дня 5 августа 2022: что нельзя делать на Трофима Бессонника freepik.com

В пятницу, 5 августа 2022 года, православные христиане чтут память мучеников Трофима, Феофила и еще 13 мучеников, которые обрели свою смерть во имя веры в Иисуса Христа.

В народе этот день получил несколько названий: Трофим Бессонник, Трофимов день, Трофим Калинник-малинник.

Что нельзя делать на Трофима Бессонника 5 августа 2022?

нельзя ломать или рубить калину (целиком или ветки) — плохая примета

нельзя лениться и долго спать, сквернословие и жадность также под запретом

в полдень в поле выходить опасно — может околдовать дух полей в образе полуденницы

мужчинам нельзя ходить в лес — русалки и прочая нечисть к себе утащат.

Приметы на Трофима Бессонника 5 августа 2022

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На Трофима Бессонника считали, как этот день проведешь, таким и весь грядущий месяц будет. К тому же страда в самом разгаре, на Трофимов день все были при деле и не залеживались подолгу в постели.

Молодые девушки собирали ягоды калины и малины, и делали из них заготовки на зиму (варенье, листья на чаи и отвары и пр.). Соком калины протирали лицо, чтобы кожа была чистой и сияющей, а ягоды малины ели, чтобы голова кружилась от любви.

Сны с 4 на 5 августа — вещие и быстро сбываются.

Другие праздники 5 августа 2022

Международный день пива

Международный день светофора

День разглядывания горизонта

День распрямившегося штопора

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День ангела по православному церковному календарю отмечают: Андрей (храбрый), Анна (благая), Аполлон (солнечный), Виталий (жизненный), Трофим (кормилец), Федор (Божий дар), Феофил (боголюбивый).

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