Вместо паспорта: в «Діє» появился документ, удостоверяющий личность
«єДокумент» будет действовать в Украине только во время военного положения в стране
Активные военные действия на территории Украины заставили многих украинцев покинуть свои дома. Некоторые эвакуировались в спешке и могли не взять с собой многие важные документы или же просто потерять их по дороге. В связи с этим в приложении «Дія» появился «єДокумент», который на время военного положения заменит паспорт.
Что такое «єДокумент» и какие данные в нем содержатся:
- паспортные данные
- РНОКПП (карта налогоплательщика)
Как загрузить «єДокумент»? Документ автоматически подтянется, после обновления приложения.
Где можно использовать «єДокумент»? Этот документ можно предъявлять представителям полиции и бойцам территориальной обороны на блокпостах, чтобы подтвердить личность.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Как зарегистрировать новорожденного во время войны: новые правила Минздрава
- Статус беженца VS временная защита: что и зачем стоит оформлять