«єДокумент» будет действовать в Украине только во время военного положения в стране

Активные военные действия на территории Украины заставили многих украинцев покинуть свои дома. Некоторые эвакуировались в спешке и могли не взять с собой многие важные документы или же просто потерять их по дороге. В связи с этим в приложении «Дія» появился «єДокумент», который на время военного положения заменит паспорт.

Что такое «єДокумент» и какие данные в нем содержатся:

паспортные данные

РНОКПП (карта налогоплательщика)

Как загрузить «єДокумент»? Документ автоматически подтянется, после обновления приложения.

Где можно использовать «єДокумент»? Этот документ можно предъявлять представителям полиции и бойцам территориальной обороны на блокпостах, чтобы подтвердить личность.

Вам будет интересно почитать на Ivona: