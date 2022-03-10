6500 грн потерявшим работу: как получить помощь от государства
Уже более двух недель продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Из-за активных военных действий многие людипотеряли работу, а соотвественно и доход. В связи с этим Кабинет министров Украины принял решение помочь украинцам из регионов, где ведутся активные бевые действия. Об этом сообщили на Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.
Кто и где может получить 6500 грн помощи:
- наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ
- ФЛП всех групп
Получить помощь могут и те, кто уже получал помощь за вакцинацию, а также невакцинированные украинцы.
В каких областях будет доступна услуга:
Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская и г. Киев.
Как получить 6500 грн от государства: пошаговая инструкция
- Авторизируйтесь в «Дії» и выберите услугу «єПідтримка».
- Выберите карту «єПідтримка».
- Нажмите «Отримати допомогу».
- Ожидайте зачисление средств.
Какие банки участвуют в программе помощи?
Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.
Как оформить карту «єПідтримка»:
Если у вас еще нет карты «є-Поддержка», ее можно оформить онлайн или в отделении банка. Как оформить карту онлайн в приложении банка:
- В приложении «Приват24» нужно перейти в «Кошелек», выбрать меню «Добавить», выбрать карту «єПідтримка». Потом перейти по ссылке в приложение «Дія» и отправить заявку на получение помощи.
- В приложении Монобанка выбрать «Меню карт», затем «Открыть карту», выбрать карту «єПідтримка». Также карту можно открыть с помощью пуш-сообщений. В приложении выберите опцию «Открыть карту єПідтримка», потом нажать «Перейти к активации» и следовать подсказкам.
Оформить карту «єПідтримка» можно в любом из банков-партнеров программы. Подробную информацию узнавайте на сайтах финансовых учреждений.
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