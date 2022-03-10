Украинцам из регонов, где ведутся активные военные действия, выплатят помощь

Уже более двух недель продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Из-за активных военных действий многие людипотеряли работу, а соотвественно и доход. В связи с этим Кабинет министров Украины принял решение помочь украинцам из регионов, где ведутся активные бевые действия. Об этом сообщили на Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Кто и где может получить 6500 грн помощи:

наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ

ФЛП всех групп

Получить помощь могут и те, кто уже получал помощь за вакцинацию, а также невакцинированные украинцы.

В каких областях будет доступна услуга:

Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская и г. Киев.

Как получить 6500 грн от государства: пошаговая инструкция

Авторизируйтесь в «Дії» и выберите услугу «єПідтримка». Выберите карту «єПідтримка». Нажмите «Отримати допомогу». Ожидайте зачисление средств.

Какие банки участвуют в программе помощи?

Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Как оформить карту «єПідтримка»:

Если у вас еще нет карты «є-Поддержка», ее можно оформить онлайн или в отделении банка. Как оформить карту онлайн в приложении банка:

В приложении «Приват24» нужно перейти в «Кошелек», выбрать меню «Добавить», выбрать карту «єПідтримка». Потом перейти по ссылке в приложение «Дія» и отправить заявку на получение помощи.

В приложении Монобанка выбрать «Меню карт», затем «Открыть карту», выбрать карту «єПідтримка». Также карту можно открыть с помощью пуш-сообщений. В приложении выберите опцию «Открыть карту єПідтримка», потом нажать «Перейти к активации» и следовать подсказкам.

Оформить карту «єПідтримка» можно в любом из банков-партнеров программы. Подробную информацию узнавайте на сайтах финансовых учреждений.

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