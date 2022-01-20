Раскрыться и преуспеть поможет гармония с природой

Mental-NLP Anastasiia Lapanashvili (Анастасия Лапанашвили) специально для Ivona рассказала, почему важно жить в гармонии с природой и как это поможет преуспеть.

Предназначение/Личностный рост

Ни для кого не секрет, что сложно раскрывать себя подобно цветку, когда недостаточно света. Талант проявляется как раз при взаимодействии окружающей среды и человека. Сегодня люди забыли, как можно наслаждаться окружающей средой. Все, о чем человек думает, как сделать свою жизнь комфортнее, при этом не прилагая никаких усилий для сохранения и сбережения природы. Но, человек напрямую зависит от импульса природы.

Mental-NLP Anastasiia Lapanashvili (Анастасия Лапанашвили)

Во время карантина я находилась в Стамбуле. В течение длительного периода мы не выходили на улицу. По окончании карантина, прогуливаясь снова, я была шокирована. Природа настолько ожила, что в результате оказалось сложным осознать, насколько влиятельна наша человеческая энергия на природу. Оказывается, существует не только регенерация молекул воздуха. Существует также энергетическая регенерация по изменению свойств импульсов, их влияние и образ материализации. Не зря говорят, мысли материализуются и можно привлечь реальность, которую мы хотим видеть.

Как на самом деле работает данный принцип?

Энергия влияния – это наше настроение, плохое воспитание и поведение, которое излучается в пространство только нашего мира. Не стоит забывать, что мы притягиваем себе подобное. Таким образом, твое плохое настроение разделит через два рукопожатия еще один «негативист», и так в твоем окружении найдется парочка людей, которые уже заряжены негативными вибрациями.

Излученные импульсы в вашу объединенную среду возродят еще более негативно заряженные частоты, и среда твоего собственно мира изменит краски. Твой мир уже не будет таким красочным, как хотите вы в мечтах и своих сказочных представлениях. Проблема вся в том, что человек влияет на окружающее энергетическое поле, но не полноценность энергетической частоты природы и Вселенной. Если я вижу замечательные цвета красочной природы, то другой человек с хмурым настроением может замечать лишь серые краски. Эта теория доказана и проверена мной неоднократно. При трансформации сознания я неоднократно находилась в состоянии «без любви», и мой мир напоминал черно-белую киноленту 1980-х, в которой постоянно идет дождь.

В это, может, и сложно поверить, но наше восприятие меняется за счет излучения наших же вибраций. А предназначение открывается восприятием, при чисто заряженными вибрациями; личностный рост продолжает свое действие в при этом процессе.

Чем благодушнее ты относишься к окружающему миру, тем красивее мир вокруг тебя.

Я открою один секрет. Вселенная, наша замечательная природа ‒ это и есть скрытое драгоценное сокровище. Найти его удается лишь самым опытным и смышленым. Но знание и заветное ощущение есть у каждого, верно? Но без принятия Вселенной, сознательно или без, не получится никакого взаимодействия со своим личным сознательным Я. Что ж уже говорить об осознанной любви. При коннекте со Вселенной, то есть с природой, подключившись к источнику видения, вы осознаете себя и способны на осознанную любовь к себе. Именно осознанность и открывает мир видения и магию сознательного творения. Вместе с этим именно коннект и взаимоотношения сущности и природы помогает талантливому человеку открыть все чакры для принятия самого себя в мире творческого предназначения. Вы думаете, что большинство богатых людей живут на природе, у моря и в горах только потому, что им нечем заняться? У нас срабатывает скрытый инстинкт. И это очень круто, уже только за это мы обязаны благодарить Вселенную и радоваться природе. Вам не поможет ни природа, ни сфера другого пространства, ни галактическое изменение координаций, ни созвездие звезд в знаке Льва, пока вы излучаете мусор. Престанете излучать мусор в прямом и переносном смысле ‒ сможете сбалансировать частоту энергетического поля.

Реализация события, мысли, состояния

При излученной мысли импульс не формируется без полноценного принятия. А как мы существуем? С помощью импульса мысли. Даже установка «быть здоровым» или задача «осуществить завтра» не произойдет, когда присутствуют сбои в собственном пространстве. Хотите подружиться с жизнью или хочешь подружиться с собой, хочешь стать осознанным ‒ прими Вселенную, прими природу, для этого не существует практик или волшебства, существует правило и следствие.

Правило №1: Станьте чистым источником.

Для того чтобы стать ближе к себе и Вселенной, стать чистым источником ‒ запомните одно правило. Чистота и порядок превыше всего. Где вы находитесь сейчас, там и существует ваш мир. Вы пришли на пикник, а там везде мусор? Нет, не уходите в поисках нового места, потому что такие же, как вы, могут забыть после убрать.

Уберите сами! Вы находитесь в море? Увидели грязные бутылки? Нет, не уходите! Не убегайте от ответственности! Уберите сам! Да, вы не можете самостоятельно вычистить все в мире, но зато это позволит тебе самостоятельно перестать разрушать экологию! Один процент вложения, миллион благ в ответ. Это все не шутки. Или вы думаете, что просто так происходят смерчи и ураганы? Вселенная ‒ это живое созидательное сознание, помогите сегодня, завтра вы уже окажетесь во благе желания, где присутствует лишь роскошь! Это я не шучу! Если не приступить сейчас, не случится никогда! Лично у меня этот процесс занял определенный период времени, но Вселенское благословение началось именно с роскоши! Я помогала, убирая мусор. Я все старательно делала без всякой выгоды! Только бескорыстие вам сулит счастье во всех смыслах. Но выбор уже за вами, привычнее ли вам быть наблюдателем или создать самостоятельно свой собственный рай.

Правило №2: Место мусора в мусорнике.

Все, что нужно выбросить, выбрасываем лишь в мусор. Нет мусорника? Держи в руках! Ты не обеднеешь, если дождешься следующего удобного момента. Но ты разбогатеешь многократно, когда ментально избавите себя от бедного мышления.

Правило №3: Стремитесь к природе.

Мы получаем намного больше, чем нам предназначено нашими возможностями. Приведу пример. Как-то раз следуя своей методике, я составила план, чтобы через 6 месяцев иметь $7 000. Я рассчитала именно такую сумму в процесс накопления, чтобы мне было комфортно также жить и не отказывать в себе в своих потребностях. В прошедшем первом месяце мой доход составил $7 050 (около 187 000 гривен). Мое вероятное счастье и удивление не имело границ. Я сказочно восхищаюсь Вселенной! Я смогла получить прибавление к желаемому, что в различных ситуациях может быть немереными размерами успеха или возможности! Приучись любить или хотя бы уважать Вселенную! Я начинала так же, с Правила 1.

Леонардо ДиКаприо пожертвовал 5 миллионов долларов на спасение лесов Амазонки! Что для нас 5 миллионов долларов? А что это для успешного человека? Разница между первым классом и среднестатистическим умом человека: Абсолютное «уже существует» и время. У каждого из нас есть шанс быть уже существуя. Но, к сожалению, большинство выбирает пассивный образ жизни, теряя при этом лишь свое время.

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