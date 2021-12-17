Киберспортивный турнир по Counter Strike 1.6 “CYBER SUMDU [CS 1.6 2x2]” в Сумах пресс-служба

4 декабря в Сумах прошел киберспортивный турнир по Counter Strike 1.6 "CYBER SUMDU [CS 1.6 2x2]", в котором приняло участие 32 юных киберспортсмена. Турнир прошел в дружеской и спортивной атмосфере.

“CYBER SUMDU [CS 1.6 2x2]” в Сумах: результаты

1-е место: American_Aim (Денисенко Никита, Михаил Парфененко)

2-е место: ddlc (Денис Лобанов, Виталий Стадник)

3-е место: Simple-pimples (Егор Левчич, Тимур Преображенский)

Киберспортивный турнир по Counter Strike 1.6 “CYBER SUMDU [CS 1.6 2x2]” в Сумах пресс-служба

Организаторами турнира выступили: Центр киберспорта СумГУ, Кафедра экономической кибернетики ННИ БиЭМ, Спортивный клуб СумГУ, Институт бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ, Сумской Государственный университет и Студия цифровых искусств Martian Teapots и Федерации киберспорта Украины.

Спонсорами турнира выступили: Кафедра экономической кибернетики ННИ БиЭМ, Студенческий ректорат СумГУ, Научное общество СумГУ.

Официальные страницы Центра Киберсопрта СумГУ: YouTube, Telegram, Twitch, Instagram.

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