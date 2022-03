Американская платформа Netflix вновь вернула трансляцию украинского сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли в США. Через несколько дней сериал стал одним из лидеров по просмотрам.

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF