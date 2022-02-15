Откуда берутся приметы: ТОП-5 суеверий
Считается, что суеверия возникли в первобытные времена, как попытка объяснить природные явления и простая внутрикланового форма назидания.
Первобытный человек научился устанавливать связь между действиями соплеменников и последствиями, и если последствия были фатальными, чтобы уберечь и предупредить остальных – рождалось суеверие.
Но не только негативные происшествия предзнаменовали появление суеверий, также это верно и для положительных событий. Например, если черника похожа на птичий глаз, то она поможет зоркости, а если убить змею – то всем будет счастье. А вот истоки появления некоторых суеверий – очень любопытные.
Убить змею к счастью, но вешать на дерево ее нельзя
Варварская примета, из-за которой пострадало множество краснокнижных животных. Давным-давно некоторые проповедники слова божьего часто говорили, что убившему змею проститься 7 грехов. Все потому, что аспид ассоциируется с дьяволом, древом познания и грехом. А на дерево вешать змею нельзя, потому что она оживет, очевидно, тоже из-за аналогии с древом и последующим возрождением. Если капнуть еще глубже, то именно змея украла у Гильгамеша дар бессмертия.
Разбитое зеркало к несчастью
До сих пор люди верят, что если разбить зеркало, то 7 лет не будет счастья, а также что нельзя смотреть в разбитое зеркало – это к беде.
Суеверие это основывается на устойчивой вере в магические свойства отражающих поверхностей, которые могут быть порталом в потусторонний мир. Что интересно, суеверие, где при покойнике в доме нужно закрывать зеркала – не поддерживается священнослужителями. Корни этого суеверия начинаются в средневековье, когда зеркало стоило как майбах, ведь амальгама была дорогим удовольствием, и не каждый мог его себе позволить.
Присесть на дорожку
А это древняя славянская примета, которая тесно связана с домовыми. Считалось, что после сборов нужно на время присесть, чтобы домовой успокоился и не пошел следом за хозяевами. А то дом останется без присмотра, а этого допускать нельзя.
Про купание после Ильина дня
Народная примета, что после Ильина дня (2 августа) нельзя лезть в водоем, потому что украдут русалки - вполне объяснима. Она была придумана, чтобы уберечь детишек от простуд. Ведь в августе ночи становились прохладнее, а с ними и вода остывала быстрее.
Постучи по дереву
Одно из древнейших суеверий, которое трансформировалось с приходом христианства. Теперь оно звучит как – постучи по дереву трижды, чтоб не сглазить. А вот язычники верили, что духи-помощники живут в корнях деревьев, а так же в идолах. Потому, чтобы вызвать их и попросить о помощи и заступничестве принято было стучать по дереву.
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