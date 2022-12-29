Запреты дня 30 декабря 2022: что нельзя делать на Данилов день
В пятницу, 30 декабря 2022 года, православные христиане чтут память пророка Даниила и трех отроков — Анании, Азарии и Мисаила. В народе этот день называют Данилов день или Даниил Зимоуказчик.
Что нельзя делать на Данилов день 30 декабря 2022?
- заниматься рукоделием
- бездельничать
- ссориться
- целовать спящих (особенно детей)
- критиковать и осуждать ближних
- тратить время и деньги попусту
- переедать.
Традиции на Данилов день 30 декабря 2022
По преданиям святой Даниил обладал даром толковать сны и видеть будущее. Считается, что в ночь на 30 декабря спящему являются вещие сновидения.
Читайте также: Развод отменяется: Настя Каменских и Потап вместе засветились на рождественской вечеринкеТакже на Данилов день можно погадать на суженого. В народе верили: если написать на трех лавровых листах имена мучеников Анания, Азария и Мисаила, затем положить их на подушку, во сне может явиться тот, кто в скорости станет вашим мужем.
Для того чтобы весь год водились деньги, на Данила Зимоуказчика клали в карман монетку. Тратить ее было нельзя — ее хранили до следующего года, как талисман.
Другие праздники 30 декабря 2022
- День заворачивания подарков
- Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту
- День без перерывов
- Католический праздник Святого Семейства
Именины 30 декабря
Читайте также: Наделали шума в Сети: ТОП-10 самых популярных нарядов Кейт Миддлтон в 2022 годуПо православному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Даниил (Бог — суд мой), Денис (посвященный Дионису), Иван (благодать Божья), Никита (победитель), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Сергей (высокородный) и Степан (венец).
По католическим — Анисий (благотворный), Анисия (благотворная), Евгений (благородный), Евгения (благородная), Иван (благодать Божья), Маргарита (жемчужина), Марк (молот), Ральф (мудрый волк), Роджер (славное копье), Сабин (сабинянин) и Феликс (счастливый).
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