Как в этот день девушки гадали на суженого

Запреты дня 30 декабря 2022: что нельзя делать на Данилов день freepik.com

В пятницу, 30 декабря 2022 года, православные христиане чтут память пророка Даниила и трех отроков — Анании, Азарии и Мисаила. В народе этот день называют Данилов день или Даниил Зимоуказчик.

Что нельзя делать на Данилов день 30 декабря 2022?

заниматься рукоделием

бездельничать

ссориться

целовать спящих (особенно детей)

критиковать и осуждать ближних

тратить время и деньги попусту

переедать.

Традиции на Данилов день 30 декабря 2022

По преданиям святой Даниил обладал даром толковать сны и видеть будущее. Считается, что в ночь на 30 декабря спящему являются вещие сновидения.

Читайте также: Развод отменяется: Настя Каменских и Потап вместе засветились на рождественской вечеринке

Также на Данилов день можно погадать на суженого. В народе верили: если написать на трех лавровых листах имена мучеников Анания, Азария и Мисаила, затем положить их на подушку, во сне может явиться тот, кто в скорости станет вашим мужем.

Для того чтобы весь год водились деньги, на Данила Зимоуказчика клали в карман монетку. Тратить ее было нельзя — ее хранили до следующего года, как талисман.

Другие праздники 30 декабря 2022

День заворачивания подарков

Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту

День без перерывов

Католический праздник Святого Семейства

Именины 30 декабря

Читайте также: Наделали шума в Сети: ТОП-10 самых популярных нарядов Кейт Миддлтон в 2022 году

По православному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Даниил (Бог — суд мой), Денис (посвященный Дионису), Иван (благодать Божья), Никита (победитель), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Сергей (высокородный) и Степан (венец).

По католическим — Анисий (благотворный), Анисия (благотворная), Евгений (благородный), Евгения (благородная), Иван (благодать Божья), Маргарита (жемчужина), Марк (молот), Ральф (мудрый волк), Роджер (славное копье), Сабин (сабинянин) и Феликс (счастливый).

Вам будет интересно прочитать на Ivona: