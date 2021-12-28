Народные традиции и погодные приметы

Запреты дня 29 декабря 2021: что нельзя делать на Агея Инесея freepik.com

В среду, 29 декабря 2021 года, православные христиане чтут память пророка Аггея, которого в народе прозвали Агей Зимоуказчик и Агей Инесей.

Что нельзя делать на Агея Инесея 29 декабря 2021?

лениться, иначе следующий год будет неудачным

разговаривать с человеком через порог — к ссоре

давать кому-то деньги в руки — с купюрами можно передать

садиться на стол — к болезням нижней части тела

проводить вечер в од

Традиции и погодные приметы на Агея Инесея 29 декабря 2021

Этот день принято проводить в кругу семьи в молитвах за чистоту своей души и душ близких. Считалось, что излишняя суета может прогневить святого, и он нашлет на землю жестокие морозы.

Читайте также: Королевские семьи представили рождественские открытки: у кого самая красивая

Поэтому большинство примет на Агея Инесея связано в первую очередь с попытками предугадать погоду. Например, иней на Агеев день был вестником солнечной и ясной погоды 30-го декабря и тепла на Рождество. Дурной приметой считалась ветреная, снежная погода — она сулила неурожайное лето. Узоры на окнах говорили о том, что холода продержаться двадцать дней. Также наши предки верили в следующую примету: какая погода на Агея, такой будет и апрель.

Другие праздники 29 декабря 2021

День «Еще столько всего надо сделать!»

День розыска забытых благодарностей

Международный день виолончели

День памяти преподобной Софии Суздальской

День памяти блаженной царицы Феофании Византийской

День памяти святого мученика Марина Римского

Читайте также: Как сейчас выглядят дети Виталия Кличко: жена мэра показала семейное фото

День ангела по православному церковному календарю отмечают Александр (защитник), Аркадий (пастух), Владимир (владеющий миром), Илья (Бог мой Господь), Макар (счастливый), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Семен (услышанный), София (мудрость) и Феодосий (данный Богом).

По католическому — Альберт (благородный), Виктор (победитель), Давид (возлюбленный), Доминик (принадлежащий Богу), Марк (молот), Трофим (кормилец), Феликс (счастливый) и Фома (близнец).

Вам будет интересно прочитать на Ivona: