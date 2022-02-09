Международный день пиццы: интересные факты и рецепт от Гордона Рамзи
- Слово «пицца» происходит от латинского «питта», которое в свою очередь произошло от слова «пинсере», что значит «толочь» и использовали его за тысячу лет до нашей эры. А вот название «пицца» стало употребляться только в X веке, хотя считается, что пиццу ели еще в Древней Греции и Риме.
- Первая задокументированная в истории пиццерия начала свою работу в Неаполе в 1738 году. Тогда в меню было только два сорта – маргарита и маринара. Что любопытно, ресторан этот работает до сих пор, а в наличии есть более 30 разновидностей пиццы.
- В Китае не принято оставлять бортики из теста, там заполняют всю поверхность начинкой.
- Пицца Маргарита названа в честь королевы савойской Маргариты. В 1889 года повар из Неаполя Раффаэле Эспозито приготовил пиццу для королевы, и она ей так понравилась, что Маргарита Савойская позволила дать пицце с красными помидорами, базиликом и белым сыром свое имя.
- Каждый год в сентябре в Неаполе проходит праздник Pizzafest, куда съезжаются пиццайолы и любители этого блюда.
- Гавайская пицца появилась в Канаде и ничего общего с островами не имеет.
- Самую длинную в мире пиццу испекли в 2005 году в Израиле. Ее длинна была 240 метров.
Рецепт лучшего теста от Гордона Рамзи
Ингредиенты:
- Пшеничная мука — 500 г.
- Теплая вода - 325 мл
- Сухие дрожжи - 2 пакетика (2х7г)
- Оливковое масло - 4 ст. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Разведите сахар и дрожжи в воде. Накройте и поставьте в тёплое место на 15 минут.
- Муку перемешайте с солью.
- Сделайте углубление и вылейте в него оливковое масло и смесь с дрожжами.
- При помощи деревянной ложки начните замешивать тесто.
- Когда тесто начнёт сформировываться, продолжите замес руками.
- Замешивайте тесто в течение 10 минут.
- Сформируйте тесто в колобок.
- Выложите в миску, посыпанную мукой.
- Накройте полотенцем и поставьте в тёплое место на 1 час.
- Когда тесто будет готово, выложите его на стол, посыпанный мукой, прижмите рукой и замешивайте ещё в течении 2-3 минут.
- Разделите тесто на 4 части. А если любите пиццу более толстую, то на 3.
- Раскатайте тесто в лепёшку и выложите на него начинку на ваш вкус.
- Выпекайте в горячей духовке минут 15.
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