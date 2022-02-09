Слово «пицца» происходит от латинского «питта», которое в свою очередь произошло от слова «пинсере», что значит «толочь» и использовали его за тысячу лет до нашей эры. А вот название «пицца» стало употребляться только в X веке, хотя считается, что пиццу ели еще в Древней Греции и Риме.

Первая задокументированная в истории пиццерия начала свою работу в Неаполе в 1738 году. Тогда в меню было только два сорта – маргарита и маринара. Что любопытно, ресторан этот работает до сих пор, а в наличии есть более 30 разновидностей пиццы.

Самая первая пиццерия Неаполя/ Фото:italiareport.com

В Китае не принято оставлять бортики из теста, там заполняют всю поверхность начинкой.

Пицца Маргарита названа в честь королевы савойской Маргариты. В 1889 года повар из Неаполя Раффаэле Эспозито приготовил пиццу для королевы, и она ей так понравилась, что Маргарита Савойская позволила дать пицце с красными помидорами, базиликом и белым сыром свое имя.

Маргарита Савойская, в честь которой названа пицца Маргарита wikipedia.org

Каждый год в сентябре в Неаполе проходит праздник Pizzafest, куда съезжаются пиццайолы и любители этого блюда.

Гавайская пицца появилась в Канаде и ничего общего с островами не имеет.

Самую длинную в мире пиццу испекли в 2005 году в Израиле. Ее длинна была 240 метров.

Гордон Рамзи и его знаменитая пицца

Рецепт лучшего теста от Гордона Рамзи

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 500 г.

Теплая вода - 325 мл

Сухие дрожжи - 2 пакетика (2х7г)

Оливковое масло - 4 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Способ приготовления:

Разведите сахар и дрожжи в воде. Накройте и поставьте в тёплое место на 15 минут. Муку перемешайте с солью. Сделайте углубление и вылейте в него оливковое масло и смесь с дрожжами. При помощи деревянной ложки начните замешивать тесто. Когда тесто начнёт сформировываться, продолжите замес руками. Замешивайте тесто в течение 10 минут. Сформируйте тесто в колобок. Выложите в миску, посыпанную мукой. Накройте полотенцем и поставьте в тёплое место на 1 час. Когда тесто будет готово, выложите его на стол, посыпанный мукой, прижмите рукой и замешивайте ещё в течении 2-3 минут. Разделите тесто на 4 части. А если любите пиццу более толстую, то на 3. Раскатайте тесто в лепёшку и выложите на него начинку на ваш вкус. Выпекайте в горячей духовке минут 15.

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