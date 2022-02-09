  • Слово «пицца» происходит от латинского «питта», которое в свою очередь произошло от слова «пинсере», что значит «толочь» и использовали его за тысячу лет до нашей эры. А вот название «пицца» стало употребляться только в X веке, хотя считается, что пиццу ели еще в Древней Греции и Риме.
  • Первая задокументированная в истории пиццерия начала свою работу в Неаполе в 1738 году. Тогда в меню было только два сорта  – маргарита и маринара. Что любопытно, ресторан этот работает до сих пор, а в наличии есть более 30 разновидностей пиццы. 

Самая первая пиццерия Неаполя/ Фото:italiareport.com
Самая первая пиццерия Неаполя/ Фото:italiareport.com

  • В Китае не принято оставлять бортики из теста, там  заполняют всю поверхность начинкой.
  • Пицца Маргарита названа в честь королевы савойской Маргариты. В 1889 года повар из Неаполя Раффаэле Эспозито приготовил пиццу для королевы, и она ей так понравилась, что Маргарита Савойская позволила дать пицце с красными помидорами, базиликом и белым сыром свое имя.

Маргарита Савойская, в честь которой названа пицца Маргарита
Маргарита Савойская, в честь которой названа пицца Маргарита
wikipedia.org

  • Каждый год в сентябре в Неаполе проходит праздник Pizzafest, куда съезжаются пиццайолы и любители этого блюда.
  • Гавайская пицца появилась в Канаде и ничего общего с островами не имеет.
  • Самую длинную в мире пиццу испекли в  2005 году в Израиле. Ее длинна была  240 метров.

Гордон Рамзи и его знаменитая пицца
Гордон Рамзи и его знаменитая пицца

Рецепт лучшего теста от Гордона Рамзи

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 500 г.
  • Теплая вода - 325 мл
  • Сухие дрожжи - 2 пакетика (2х7г)
  • Оливковое масло - 4 ст. л.
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Соль - 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Разведите сахар и дрожжи  в воде. Накройте и поставьте в тёплое место на 15 минут.
  2. Муку перемешайте с солью.
  3. Сделайте углубление и вылейте в него оливковое масло и смесь с дрожжами.
  4. При помощи деревянной ложки начните замешивать тесто.
  5. Когда тесто начнёт сформировываться, продолжите замес руками.
  6. Замешивайте тесто в течение 10 минут.
  7. Сформируйте тесто в колобок.
  8. Выложите в миску, посыпанную мукой.
  9. Накройте полотенцем и поставьте в тёплое место на 1 час.
  10. Когда тесто будет готово, выложите его на стол, посыпанный мукой, прижмите рукой и замешивайте ещё в течении 2-3 минут.
  11. Разделите тесто на 4 части. А если любите пиццу более толстую, то на 3.
  12. Раскатайте тесто в лепёшку и выложите на него начинку на ваш вкус.
  13. Выпекайте в горячей духовке минут 15.

pixabay.com

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