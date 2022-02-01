Готовим рикотту с лимоном и базиликом
Ингредиенты
- Лимон – 3-4 шт.
- Молоко – 4 л
- Базилик – 1 пучок
- Соль/перец – по вкусу
Способ приготовления
- Выжмите сок из лимонов, должно выйти около 3-4 стаканов.
- Возьмите сито, накройте его марлей и поставьте в миску.
- В объемную кастрюлю налейте молоко, нагрейте до 85º C, постоянно помешивая, затем вылейте туда лимонный сок. Выключите огонь и оставьте массу на 30 минут.
- Содержимое кастрюли перелейте в сито, накройте марлей, затем сверните ее и отожмите от лишней жидкости.
- Мелко нарежьте базилик, добавьте к рикотте, также посолите и поперчите по вкусу.
- Переложите рикотту в контейнер для хранения и спрячьте в холодильник. Спустя 8-10 часов закуска будет готова.
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