Репертуар удовлетворит самого требовательного зрителя

После завершения всех главных зимних праздников Национальная опера Украины продолжает радовать своих поклонников яркой и насыщенной событиями февральской афишей. Здесь и премьеры, и обновления, и приглашенные артисты, и текущий репертуар, который удовлетворит самого требовательного зрителя.

Так, поклонников оперного искусства в операх «Флория Тоска» Дж.Пуччини (19 февраля) и «Норма» В.Беллини (25 февраля) ждет встреча с приглашенным солистом Олегом Злакоманом.

А 16 февраля – в титульной партии оперы «Кармен» Ж.Бизе – одна из лучших Кармен Европы Анжелина Швачка. Кстати, это будет 201 выход певицы в этой роли.

Также в главных партиях: Сергей Пащук (Хозе, сержант), Татьяна Ганина (Микаэла, невеста Хозе), Александр Мельничук (Эскамильо, тореадор), Богдан Тарас (Цунига, капитан) и др.

Также в феврале можно будет послушать жемчужины мировой и украинской оперной классики: «Богему» Дж.Пуччини (4 февраля), «Мадам Баттерфляй» (Чио-Чио-Сан) Дж.Пуччини (5 февраля, вечером), «Риголетто» Дж.Верди (9 февраля) и много других не менее интересных и знаковых опер.

11 февраля – два одноактных представления. Опера «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова в исполнении Дмитрия Иванченко (Моцарт) и Тараса Штонды (Сальери) и балет «Широко закрытые глаза» в постановке Виктора Ищука. Это третий показ спектакля, премьера которого состоялась 21 октября 2021 на I Международном фестивале Ballet UA.

Балет «Широко закрытые глаза» в Национальной опере Украины пресс-служба

«Балет бессюжетный: это несколько историй о любви, каждая из них имеет свой отдельный смысл — рассказывает хореограф-постановщик. — Спектакль состоит из сольных, дуэтных и кордебалетных номеров, каждый из которых перекликается друг с другом и увязывает все истории в одну. Рассказать эти истории меня вдохновил фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», ведь сложно сказать, о чем именно он снят. Он концентрируется на человеческих отношениях. В балете звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова. Лейтмотив — Goldberg Variations Баха. Кроме танцовщиков в перформансе также участвуют музыканты. Они — живые декорации во время спектакля: с одной стороны сцены находится квартет из скрипки, альта, виолончели и контрабаса, а с другой — рояль. Я очень долго думал над этим проектом, лет 10, наверное. После того, как я станцевал хореографию Эдварда Клюга и Родена Дуайта, я почувствовал себя артистом современного жанра, ведь это широкое поле для переосмысления всех возможных видов и направлений танца».

Хореограф-постановщик балета «Широко закрытые глаза» Виктор Ищук — премьер балетной труппы Национальной оперы Украины. Лауреат многочисленных международных конкурсов. Участвовал в международных фестивалях: «Balletisimo» Мехико, «Tributto a Rudolf Nureev» Милан, «Dance Open» Санкт-Петербург, «Mickelle» Финляндия и др., а также участвовал в Гала-концертах и ​​гастролях в Японии, Германии, Франции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде и т.д. Директор балетной школы «La Prima», художественный руководитель балетной труппы «Ukrainian Classical Ballet».

Исполнители: «Ноктюрн Си-бемоль минор (Op.9)» – Анастасия Шевченко, Ян Ваня; «Элегия» – Юлия Кулик, Виктор Ищук; «Гольдберг – вариации» – Александра Березкина, Екатерина Гидзиль, Диана Иванченко, Марина Ластовина, Диана Стеценко, Анастасия Текина.

А накануне Дня всех влюбленных (13 февраля) самая романтичная и трагическая ода любви – балет С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Эта постановка Аналолия Шекеры в 1991 году решением ЮНЕСКО в юбилейный год С.Прокофьева признана лучшей интерпретацией этого произведения и награждена медалью.

Исполнители: Владислав Ромащенко (Ромео), Юлия Москаленко (Джульетта), Дмитрий Чеботарь (Тибальд), Марат Рагимов (Меркуцио) и др.

Показ обновленного балета «Вечера на хуторе близ Диканьки» пресс-служба

22 февраля – второй показ обновленного балета «Вечера на хуторе близ Диканьки» Е.Станковича. Первый показ обновления с большим успехом прошел 30 января 2022 года. Как отметили критики – это один из лучших балетов, в котором сочетаются глубокие знания фольклора и классического танца, колоритное представление богатое народными обычаями и юмором.

Постановочный состав: балетмейстер-постановщик – Виктор Литвинов; дирижер-постановщик – Аллин Власенко; дирижер обновления – Виктор Олейник; художник-постановщик – Мария Левитская. В главных партиях: Анна Муромцева (Оксана), Никита Сухоруков (Вакула), Елена Карандеева (Солоха), Ольга Голица (Царица), Ян Ваня (Князь Потёмкин) и другие.

Важно: в репертуаре театра возможны изменения – подробная афиша ближайших мероприятий на сайте театра https://opera.com.ua/afisha

Правила посещения Национальной оперы Украины во время карантина

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1236 от 09.12.2020 года (с изменениями посещение театра возможно при:

Наличии COVID-сертификата о полной или частичной вакцинации («зеленые» или «желтые» сертификаты - оригинал документа или через мобильное приложение Портала «Дія»)

Негативного результата ПЦР-теста COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, произведенный в течение не более 72 часов

Документ о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала «Дія».

Документы будут проверять при входе в Национальную оперу Украины, а их отсутствие будет основанием для отказа зрителю в посещении театра. Также неизменными остаются обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг.

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