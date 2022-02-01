Кинопремьеры февраля 2022: новинки, которые не стоит пропускать
Киноманы с нетерпением ждали февраль 2022, ведь в этом месяце запланированы премьеры интересных украинских и зарубежных картин. Какие фильмы нельзя пропустить — читайте в нашей подборке.
«Лучшие выходные»
- Когда: 2 февраля
- Жанр: комедия
Начать кинофевраль предлагаем с просмотра украинской комедии «Лучшие выходные». В Киеве на Atlas Weekend собираются Ольга – организатор этого фестиваля, Мира, которая приехала в столицу на собеседование с младшим братом, который успешно потерялся, одесситка Алиса, которая решила найти в столице отца и четверо парней из Кривого Рога, которые решили отметить в мальчишник. Планы всех героев разрушатся, но эти выходные все равно станут лучшими в их жизнях.
«Смерть на Ниле»
- Когда: 10 февраля
- Жанр: детектив, драма
В феврале выйдет экранизация одного из популярных романов Агаты Кристи – «Смерть на Ниле». Действие в картине разворачивается после событий, описанных в «Восточном экспрессе». Бельгийский детектив Эркюль Пуаро отправляется в отпуск в Египет, но круиз на гламурном катере быстро превращается в детектив с поисками убийцы.
«Выйду за тебя»
- Когда: 11 февраля
- Жанр: комедия, мелодрама
Ну и какой февраль возможен без романтической комедии? Правильно, никакой! Если вам не хватает мелодраматической истории в жизни, сходите в кино на картину «Выйду за тебя» с Дженнифер Лопес в главной роли. По сюжету, поп-звезду Кэт Вальдес за несколько минут до свадьбы бросает жених и она решает выйти замуж за первого встречного.
«Дог»
- Когда: 24 февраля
- Жанр: комедия, семейный
Главный герой Бриггс отправляется в путешествие по тихоокеанскому побережью вместе с овчаркой погибшего друга на похороны хозяина. Режиссером и исполнителем главной роли выступил Ченнинг Татум.
«Большая прогулка»
- Когда: 24 февраля
- Жанр: комедия
Еще одна украинская комедия выходит в конце февраля. В центре истории семья работников культуры и районных бизнесменов, которые не поделили лужайку для пикника. Спор за место превращается в «войну», пока не появляется третий претендент — беглец-коррупционер, который спрятал здесь свои деньги. Он берет в заложники младших детей обоих семей и требует вернуть похищенные деньги. Бывшим врагам за лужайку приходиться объединиться.
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