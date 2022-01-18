Есть вопрос, который я никогда не задаю на первой психотерапевтической сессии, и почти всегда задаю на последней. Это вопрос про гордость: гордитесь ли вы чем-то, что сделали в последнее время?

На первой сессии я не задаю этот вопрос, потому что к психотерапевту человек обращается или в том состоянии, когда он разочаровался в себе, своих силах, а значит, не гордится тем, как у него получается сейчас справляться, либо тогда, когда то, чем он вроде как может гордиться, не даёт ему того эффекта, на который он рассчитывал. То есть очевидно, что он либо неверно оценивает свои силы, либо неверно оценивает свои реальные или потенциальные результаты.

В ответ на такой вопрос нормальный человек на первой сессии или расстроится, или расстроится и разозлится, или начнёт фантазировать. Ни то, ни другое, ни третье святому делу психотерапии в данном случае не поможет. Вопрос про гордость на первой сессии – это бессмысленное причинение страданий.

На последней сессии, что бы не было целью психотерапии, этот вопрос является диагностическим. Ответ на него показывает, насколько функциональным является текущее состояние человека и насколько он способен управлять своей жизнью. То есть показывает, насколько успешно преодолён тот кризис, который человек преодолевал с помощью психотерапии.

Гордость – это эмоция, которая является вознаграждением за удовлетворение одной из самых базовых социальных потребностей – потребности быть молодцом. Быть молодцом – значит считать себя не только ценным в текущем моменте, но и таким человеком, который стремится эту ценность увеличить и успешно с этой задачей справляется.

В нашей культуре, культуре подвига, гордость глобализована.

Мы живём с представлением, что важно совершать что-то глобальное, а потом долго этим гордиться. Сначала нужно годами «поднимать стартап», тренировать мастерство и учиться, растить детей, и всё это время не важно, как вы себя чувствуете и как вы к себе относитесь. А потом произойдёт какое-то «великое достижение», которым можно будет всю жизнь гордиться вне зависимости от того, как будет устроена ваша ежедневная жизнь.

На самом деле, без регулярного удовлетворения потребности в гордости невозможна успешная профессиональная деятельность, а фрустрация этой потребности всегда приводит и к проблемам в отношениях с близкими.

Для физического здоровья нам нужны ежедневные нагрузки, хорошее питание и нам нужно высыпаться, а для психического здоровья нам нужны ежедневные психические нагрузки и сигналы того, что мы с ними успешно справляемся и можем испытывать удовлетворение. Это сигналы о том, что мы в чём-то стали круче и что со вчерашними проблемами завтра сможем справиться или будем справляться легче.

Нам нужны не только ежедневные объятия от близких людей, но и ежедневные объятия от себя, которые переживаются как «чувствовать себя молодцом». Поэтому универсальная задача терапии – помочь человеку наладить режим, в котором он практически каждый день чувствует себя молодцом. Когда для него чувствовать себя молодцом – норма, а не чувствовать себя молодцом – не норма, ощущение, в ответ на которое происходит генерация энергии для восстановления нормы.

Автор: Антон Семёнов. Психотерапевт. Автор книги «Психология профессионализма»

Об универсальных принципах гордости и состояния «я молодец», а также о разнице между реальными достижениями, которые обеспечивают это состояние, и о нереальных достижениях, которые это состояние обеспечить не могут, можно будет послушать и задать вопросы на моих лекциях «Реальные достижения».

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