Британский трихолог Стефани Сей поделилась действенными советами о том, как избавиться от этого ненавистного недуга

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Делайте маски для кожи волос

Начнем с того, что перхоть — очень распространенное заболевание, с которым сталкивалось более половины взрослого населения всего мира. Как правило, особенно в зимний период, когда температура резко падает и начинается сильный ветер, ситуация ухудшается. Британский трихолог Стефани Сей поделилась действенными советами о том, как избавиться от этого недуга, рассказав Express.co.uk , какой уход за кожей головы необходим на фоне ухудшения погодных условий. По словам эксперта, уменьшить проявления перхоти и сохранить свежесть волос поможет поддержание питания кожи головы. Для этого нужно придерживаться нескольких правил.

Ухаживать за пересушенной кожей головы можно и с помощью питательных масок. В составе действенных масок для волос нужно искать бананы и овес. Обязательно следите за тем, чтобы они не давали нежелательного эффекта жирных корней.

Делайте маски для кожи волос freepik.com

Поддерживайте режим гигиены

Правильный режим ухода за кожей головы и волосами позволит сохранить их чистыми и здоровыми. Избегайте чрезмерного мытья или недостаточного мытья волос, чтобы поддерживать кожу головы под контролем, избегая возможных обострений.

«Мы все можем начать чувствовать себя вялыми и немотивированными в это время года, поэтому постарайтесь не упустить возможность помыть волосы, поскольку ваша кожа головы скоро напомнит вам об этом!» — предупредила Стефани.

Избегайте чрезмерного мытья или недостаточного мытья волос freepik.com

Обратите особое внимание на минералы

Стефани Сей рекомендует добавить в свой рацион побольше минералов — к примеру, семечки, листовую зелень и орехи.

Добавляйте в свой рацион витамины

Зимой не забывайте о витаминах, отвечающих за здоровье волос и ногтей.

«Этой зимой убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной диеты, состоящей из углеводов, полезных жиров, белков, клетчатки, витаминов и минералов — диета, богатая свежими овощами, мясом и фруктами, поддерживает здоровый рост пышных, густых волос», — отмечает трихолог.

Добавляйте в свой рацион витамины freepik.com

Следите за количеством потребляемой воды

Зимой особенно важно поддерживать здоровый уровень увлажнения кожи и волос, поскольку это период, когда кожа может быть обезвоженной и уязвимой, так что самое время начать использовать более питательные средства и пристально следить за количеством выпитой ежесуточно воды.

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