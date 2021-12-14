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Начнем с того, что перхоть — очень распространенное заболевание, с которым сталкивалось более половины взрослого населения всего мира. Как правило, особенно в зимний период, когда температура резко падает и начинается сильный ветер, ситуация ухудшается. Британский трихолог Стефани Сей поделилась действенными советами о том, как избавиться от этого недуга, рассказав Express.co.uk, какой уход за кожей головы необходим на фоне ухудшения погодных условий. По словам эксперта, уменьшить проявления перхоти и сохранить свежесть волос поможет поддержание питания кожи головы. Для этого нужно придерживаться нескольких правил.

Делайте маски для кожи волос

Ухаживать за пересушенной кожей головы можно и с помощью питательных масок. В составе действенных масок для волос нужно искать бананы и овес. Обязательно следите за тем, чтобы они не давали нежелательного эффекта жирных корней.

Делайте маски для кожи волос
Делайте маски для кожи волос
freepik.com

Поддерживайте режим гигиены

Правильный режим ухода за кожей головы и волосами позволит сохранить их чистыми и здоровыми. Избегайте чрезмерного мытья или недостаточного мытья волос, чтобы поддерживать кожу головы под контролем, избегая возможных обострений. 

«Мы все можем начать чувствовать себя вялыми и немотивированными в это время года, поэтому постарайтесь не упустить возможность помыть волосы, поскольку ваша кожа головы скоро напомнит вам об этом!» — предупредила Стефани.

Избегайте чрезмерного мытья или недостаточного мытья волос
Избегайте чрезмерного мытья или недостаточного мытья волос
freepik.com

Обратите особое внимание на минералы

Стефани Сей рекомендует добавить в свой рацион побольше минералов — к примеру, семечки, листовую зелень и орехи.

Добавляйте в свой рацион витамины

Зимой не забывайте о витаминах, отвечающих за здоровье волос и ногтей.

«Этой зимой убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной диеты, состоящей из углеводов, полезных жиров, белков, клетчатки, витаминов и минералов — диета, богатая свежими овощами, мясом и фруктами, поддерживает здоровый рост пышных, густых волос», — отмечает трихолог.

Добавляйте в свой рацион витамины
Добавляйте в свой рацион витамины
freepik.com

Следите за количеством потребляемой воды

Зимой особенно важно поддерживать здоровый уровень увлажнения кожи и волос, поскольку это период, когда кожа может быть обезвоженной и уязвимой, так что самое время начать использовать более питательные средства и пристально следить за количеством выпитой ежесуточно воды.

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