Под Киевом отметят Рождество по-древнеславянски

Зимние праздники в Украине начались со Дня Святого Николая, когда во многих городах страны зажгли главные елки. Следующий в календаре праздников — Рождество у христиан западного обряда. В связи с тем, что Рождество выпадает на субботу, украинцы получат дополнительный выходной 27 декабря. Длительные выходные хочется провести по-особенному, поэтому многие подыскивают идеи, куда поехать. Если вы не хотите уезжать далеко от Киева, то отпраздновать Рождество необычно можно и в Киевской области.

В Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь» («Парк Киевская Русь») отпраздновать Рождество можно по традициям наших предков. Древнеславянские гуляния, конно-трюковые выступления, интерактивный мюзикл, рождественский вертеп, мастер-классы по пению колядок, горячие блюда с костра, экстремальные аттракционы – это и многое другое ждет детей и взрослых в настоящем, живом средневековом городе.

Куда поехать на рождественские выходные: парк Киевская Русь пресс-служба

Приехав в Княжество, гости совершат путешествие в глубь веков и попадут в столицу Киевской Руси Х века, во времена, когда на наших землях только начинали возводиться христианские храмы, а наши предки только начинали постигать новую для них веру и отмечать новые праздники, перемежая их с местными традициями.

Только в Древнем Киеве гостей ожидает уникальное развлечение, которое позволит почувствовать себя как в детстве. Лошадей запрягут в сани — такие же как в старых добрых сказках и мультфильмах, — и предложат прокатиться Древним Киевом.

В эти праздничные дни жители Древнего Киева приглашают совершить путешествие в те славные времена – и не просто в качестве посетителей, а с возможностью почувствовать себя настоящим жителем Киевской Руси. Гости увидят воссозданные шедевры средневековой деревянной архитектуры, уникальные исторические экспозиции, а также насладятся праздничной развлекательной программой с участием конно-трюкового театра и костюмированных персонажей, катанием на лошадях, средневековыми напитками и горячими блюдами, приготовленными на кострах. А еще посетителей ждут традиционные древнеславянские забавы, праздничные фотолокации, мастер-классы, ярмарка новогодних сувениров, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

За воротами Древнего Киева гостей встретят новогодние персонажи и пригласят в волшебный мир Рождественского Города сказок с веселыми играми, конкурсами, новогодними песнями, зажигательными хороводами и множеством средневековых забав. Жители Княжества пригласят всех гостей принять участие в этих весельях.

Куда поехать на рождественские выходные: парк Киевская Русь пресс-служба

Только в Древнем Киеве 25, 26 и 27 декабря оживет настоящий Рождественский вертеп. В нем будут Дева Мария со святым младенцем, пастухи, волхвы, и конечно, борьба добра со злом и победа добра в финале. А пройдет вертеп на уникальном древнеславянском языке. А после вертепа пройдет мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

Также на главной сцене Города сказок пройдет интерактивный спектакль-мюзикл по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки», интересный и поучительный и для детей, и для взрослых. Уникальность представления в том, что со сцены будет звучать древнеславянский язык, на котором говорили наши предки. Спектакль будет сопровождаться огненными спецэффектами и конно-трюковыми выступлениями с использованием средневекового оружия. Зрители смогут не только наблюдать за представлением, но и принять участие в сказочной феерии.

В Главной резиденции Нового Года добрый мудрый волшебник встретит гостей и подарит сладкий гостинец. Взрослые и дети смогут положить письмо в волшебный ларец исполнения желаний и устроить сказочную фотосессию на память.

Одно из чудес Древнего Киева – живая коллекция лошадей редких исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторые породы были выведены более тысячи лет назад. Представителей некоторых из этих пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в единственном экземпляре. Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться верхом, в санях или в экипаже.

В Княжестве Киевская Русь, посетители смогут прогуляться улочками средневекового города, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье». Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности. Гости смогут зайти в Княжескую костюмерную, облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию в них. А потом – посетить средневековую лавку и выбрать оригинальные подарки родным, друзьям и коллегам.

Куда поехать на рождественские выходные: парк Киевская Русь пресс-служба

Согреться и восстановить силы можно в Княжеской корчме. Здесь можно попробовать напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

Для того, кто захочет продлить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в комфортабельных комнатах, предварительно забронировав места.

Что: Рождество по-древнеславянски в Древнем Киеве

Рождество по-древнеславянски в Древнем Киеве Когда: 25-27 декабря

25-27 декабря Где: с.Копачев, Обуховский район, Киевская область

с.Копачев, Обуховский район, Киевская область Сколько: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

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