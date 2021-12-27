Какой будет погода в новогоднюю ночь в городах Украины?

Погода 31 декабря в Украине: прогноз по городам depositphotos.com

До Нового года осталось несколько дней, поэтом все, у кого нет планов на новогоднюю ночь подыскивают варианты. Один из популярных вариантов встречать Новый год на праздничных гуляниях в центре города – очень зависим от погоды, согласитесь, никто не захочет превратиться в сосульку, если вдруг ударят морозы в -20 градусов. В «Укргидрометцентре» дали предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь во всех регионах Украины. Какой будет погода в новогоднюю ночь в Киеве и других городах страны, читайте на Ivona.

Прогноз погоды в новогоднюю ночь 31 декабря 2021 в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других городах страны

Прогноз погоды на 31 декабря 2021 в Украине. Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 31 декабря будет пасмурно, но не холодно. Ожидаются осадки в виде снега ночью и дождя днем, температура воздуха будет колебаться от 1 выше нуля, до -1.

В Чернигове 31 декабря будет пасмурно, день скрасит только снег. Температура воздуха днем -1 — -3, вечером опустится до -4 — -6.

31 декабря будет снежным и морозным в Сумах. Днем столбики термометров поднимутся до -1 — -3, а ночью опустятся до -5 — -7.

В Полтаве 31 декабря также будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха поднимется до 1 градуса выше нуля, а ночью опустится до -3 — -5.

В Харькове 31 декабря ожидаются осадки в виде снега ночью и дождя днем. Будет прохладно, столбики термометров днем будут показывать -1 — 1, а вечером -6.

Осадки и небольшие морозы 31 декабря будут и в Северодонецке. Днем температура воздуха 1 — -1, ночью -2 — -4.

В Мариуполе 31 декабря будет пасмурно и дождливо. Температура весь день будет колебаться от -1 до 1 выше нуля.

В Запорожье в преддверии Нового года ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха на протяжение суток будет колебаться в пределах 2-4 градуса выше нуля.

Зимней погоды 31 декабря не будет в Херсоне: там ожидаются дожди и плюсовая температура. Днем и ночь столбики термометров будут показывать 2-4 градуса тепла.

Тепло и дождливо 31 декабря будет в Николаеве. Днем 31 декабря температура воздуха прогреется до 2-4 градусов тепла, а ночью опустится до 0-2.

В Одессе 31 декабря пройдут дожди, а температура воздуха порадует плюсовыми показателями. Днем 2-4 выше нуля, а ночью – легкие заморозки до -1 градус ниже нуля.

В Кропивницком 31 декабря ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха днем +1, ночью -3.

В Днепре 31 декабря будет пасмурно с осадками. Температура и днем и ночью будет колебаться в пределах -1 — 1 выше нуля.

31 декабря пасмурно будет и в Черкассах. Ожидается снег с дождем, температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла, до -4.

В Житомире 31 декабря будет пасмурно с осадками. Температура воздуха будет колебаться от 1 выше нуля до 1 градуса мороза.

В Ровно 31 декабря будет тепло, ожидается дождь. Днем температура воздуха поднимется до 1 выше нуля, а ночью опустится до -1.

В Виннице 31 декабря тоже будет пасмурно. Синоптики прогнозируют осадки, температура воздуха 1 градуса тепла днем, -3 ночью.

Пасмурно и с осадками 31 декабря будет и в Хмельницком. Температура воздуха днем – 1 градуса тепла, ночью — -1.

Тепло и дождливо 31 декабря будет в Тернополе. Днем столбики термометров поднимутся до 1 выше нуля, а ночью опустятся до -1.

В Ивано-Франковске 31 декабря будет пасмурно и дождливо. Днем температура воздуха прогреется до 4 градусов выше нуля, а ночью опустится до 0.

Ноябрьская погода 31 декабря ожидается и во Львове: ожидается дождь, днем 4 градусов тепла, ночью – 2.

31 декабря тепло и дождливо будет в Луцке. Температура воздуха днем 4 градуса тепла, а ночью – 2 выше нуля.

В Черновцах 31 декабря будет прохладно, ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 1 градусов выше нуля, а ночью опустится до 1 градуса мороза.

31 декабря в Ужгороде будет пасмурно с осадками. Днем 5 градуса выше нуля, а ночью – 0.

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