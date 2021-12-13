Студенческий период – легендарное время в жизни каждого человека. Становясь на путь самостоятельности, у студентов появляется ряд новых проблемы: плохое питание, отсутствие денег и времени для кулинарных изысков

Потому у многих сложился стереотип, что «студент = доширак». К счастью, всё не так плохо, как кажется. Молодые люди поделились любимыми заведениями, где вкусно готовят, а цены не ударят по карману.

К сожалению, из-за карантина, столовые университетов закрыты уже как 2 года. Для любителей вкусно и недорого поесть, чтоб было как дома, есть Пузата Хата. Правда, здесь дороже, чем в столовой, но дешевле, чем в кафе. Для студентов можно оформить скидку 30%. Они это заведение любят за вкусный борщ, который обойдется в 40 гривен, но и кроме этого можно заказать пюре, вареники, блинчики и, конечно, котлеты по-киевски!

Обычный обед, как, например, салат с капусты, картошка и сок обойдется всего в 65 гривен.

Domino`s Pizza – сеть пиццерий. Обычную маленькую пиццу «Маргарита» или «Пепперони» можно купить всего за 100 гривен. Студенты поделились, что выгоднее делать заказы через приложение ресторана. Так Вы получаете скидку на первый заказ, можете участвовать в акциях «2+1» и получаете много приятных бонусов, с помощью которых можно сэкономить.

Ну конечно же, McDonald`s! Очень калорийно, но вкусно и сытно. Например, обычный гамбургер, картошка фри и кока-кола - всё это обойдется в 80 гривен. В заведении очень приятный персонал. Если возникли какие-то проблемы с заказом - например, вам подали холодную еду или показалось, что недостаточно картошки в упаковке - можно обратиться к сотрудникам ресторана с просьбой исправить ситуацию. Тут всегда дорожат клиентами, и если случилось, что вы долго ожидали заказ, Вам в качестве извинения подарят карточку, которую можно обменять на какой-то десерт или напиток.

В БПШ не только молодежный интерьер в неоновых вывесках, но и вкусное меню по доступным ценам! Этот стрит-фуд для тех, кто предпочитает перекусить в перерыве между делами. Еда приготовлена так, что при желании, вы можете взять её с собой. Студенты особенно оценили 6 сладких пончиков с топингом на ваш выбор всего за 29 гривен. Кроме этого, в меню есть куриный бульон, беляши, шаурма и картофель.

Автор: Ангелина Безштанько

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