Когда православные будут поститься в 2022 году?

Многие даты религиозных праздников статичны, другие же наоборот в каждом году выпадают на новую дату. В связи с этим и даты некоторых постов также подвижны. Чтобы вы не запутались, когда стоит придерживаться того или иного поста Ivona публикует календарь постов на 2022 год.

Календарь постов на 2022 год: когда и как правильно питаться

Традиционно, 2022-й год начнется с Рождественского поста, который продлится до 6 января. В последнюю неделю перед Рождеством держат строгий пост. Так, с 1 по 4 января запрещается употреблять в пищу яйца, мясо и молочную продукцию, можно есть блюда из рыбы. 5 и 6 января – строгий пост, помимо молочной продукции нельзя есть рыбу.

Многодневные посты в 2022: даты и правила питания

Когда Великий пост в 2022 году depositphotos.com

Великий пост в 2022 году

Когда: с 7 марта по 23 апреля 2022

Длительность Великого поста 48 дней, в 2022 году он начинается в понедельник, 7 марта, за семь недель до Пасхи.

7 – 13 марта – первая неделя Великого поста. В первый день поста рекомендуется воздержаться от пищи, 8-11 марта – сухоядение (хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты и орехи), 12-13 марта – горячая пища с маслом.

14 марта – 17 апреля – по понедельникам, средам и пятницам – сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

18 – 24 апреля – сухоядение, в пятницу нельзя есть до выноса плащаницы.

В Благовещение (если день не выпал на Страстную седмицу) и в Вербное воскресенье можно есть рыбу, а в Лазареву субботу – рыбную икру.

Петров пост в 2022 году

Когда: 20 июня – 11 июля 2022

Петров пост начинается через неделю после Троицы и заканчивается всегда 11 июля. В 2022 году Петров пост продлится 22 дня.

20, 27 июня и 4, 11 июля – горячая пища без масла,

21, 23, 25, 26, 28, 30 июня, 2, 3, 5, 9, 10 июля – можно употреблять рыбу,

22, 24, 29 июня, 1, 6, 8 июля – сухоядение.

7 июля в день Рождества Иоанна Предтечи можно есть рыбу.

Успенский пост в 2022

Когда: 14 – 27 августа 2022

Продолжительность поста 14 дней.

Правила питания в Успенский пост: по понедельникам, средам и пятницам – сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом. 19 августа – в Преображение Господне можно употреблять в пищу рыбу.

Рождественский пост в 2022

Когда Рождественский пост в 2022 году depositphotos.com

Когда: 28 ноября – 6 января

Рождественский пост традиционно начинается 28 ноября и длится 40 дней.

Правила питания в Рождественский пост:

С 28 ноября по 19 декабря : по понедельникам – горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – разрешена рыба, по средам и субботам – сухоядение.

: по понедельникам – горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – разрешена рыба, по средам и субботам – сухоядение. С 20 декабря по 1 января : изменения в питании по сравнению с предыдущим периодом только во вторник и четверг – запрещено есть рыбу, но разрешена горячая пища с маслом.

: изменения в питании по сравнению с предыдущим периодом только во вторник и четверг – запрещено есть рыбу, но разрешена горячая пища с маслом. Со 2 по 6 января: понедельник, среда, пятница – сухоядение, вторник, четверг – горячая пища без масла, суббота воскресенье – горячая пища с маслом.

4 и 19 декабря можно употреблять в пищу рыбу, а 6 января в Рождественский сочельник нельзя кушать до появления на небе первой звезды.

Однодневные посты в 2022

18 января 2022 – Крещенский сочельник – можно есть горячую пищу с маслом

11 сентября 2022 – Усекновение головы Иоанна Предтечи – нельзя есть масло, яйца, молочную продукцию и рыбу. Разрешается есть горячую пищу с маслом, если праздник не выпадает на среду или пятницу, когда разрешено сухоядение.

27 сентября – Воздвижение Креста Господня – нельзя есть яйца, молочную и мясную продукцию, рыбу. Можно есть горячую пищу с маслом, если праздник выпал на среду или пятницу разрешается только сухоядение.

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