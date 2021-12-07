Праздник Андрея Первозванного ежегодно празднуют 13 декабря. Святой Андрей считается покровителем моряков и семейной жизни, потому большинство гаданий связано именно с предстоящим замужеством

Молодые девушки любили гадать в ночь с 12 на 13 декабря. Одно из любимых действий девиц было прошение Андрея об удачном замужестве. Для этого нужно было бросить монетку в окно и загадать желание, и вскоре девушка должна встретить красивого и обеспеченного жениха.

Гадания на Андрея

Страшное гадание

В полночь девице нужно выйти на перекресток, очертить круг и стать в центр его. Круг можно очертить как мелом, так и солью или мукой. После того, как девушка заняла свое место – нужно притаиться и прислушиваться к звукам. Если слышны радостный смех и песни – значит, скоро будет свадьба. А вот если ссора, плач или причитания – оставаться ей незамужней.

Гадание на спичках

Нужно взять суповую тарелку, налить в нее воды и положить две спички: одна символизирует загаданного юношу, а другая – саму девушку. Затем нужно подуть на спички и если от дыхания они сойдутся, от быть любовным отношениям.

Гадание на имя суженого

Выйдите ночью на улицу и спросите, как зовут первого незнакомца. Какое имя вы услышите – такое будет и у жениха.

Гадания на Андрея Первозванного pixabay.com

Гадание на тенях

А чтобы узнать судьбу, можно гадать на сгоревшей бумаге. В ночь на Андрея в темной комнате на свечи нужно жечь листки бумаги и смотреть на тени, которая отбрасывается на стену.

тень, похожая на птицу обещает большие перемены

тень кошки - к романтические отношения

крест - к болезни и испытаниям

гора - к трудностям

ворота - к гостям

дерево - к богатству и семейному благополучию

Гадания на Андрея Первозванного pixabay.com

Гадание на луковицах

Накануне Андреевской ночи напишите по одному мужскому имени на каждой луковице. Поставьте их в емкость с водой. Та луковица, которая прорастет первой, то имя и будет у жениха.

Гадание на чашках

Возьмите несколько непрозрачных чашек, разложите в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, а в одну налейте воду. Гадающих должно быть столько же, сколько и чашек. Девушки выбирают чашку с закрытыми глазами и гадают по содержимому

лук – к слезам

хлеб – к достатку

кольцо – к свадьбе

вода – к беременности

соль – к неприятностям

сахар - к веселью

деньги – к богатству

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