Лучшие гадания на Андреев день
Молодые девушки любили гадать в ночь с 12 на 13 декабря. Одно из любимых действий девиц было прошение Андрея об удачном замужестве. Для этого нужно было бросить монетку в окно и загадать желание, и вскоре девушка должна встретить красивого и обеспеченного жениха.
Гадания на Андрея
- Страшное гадание
В полночь девице нужно выйти на перекресток, очертить круг и стать в центр его. Круг можно очертить как мелом, так и солью или мукой. После того, как девушка заняла свое место – нужно притаиться и прислушиваться к звукам. Если слышны радостный смех и песни – значит, скоро будет свадьба. А вот если ссора, плач или причитания – оставаться ей незамужней.
- Гадание на спичках
Нужно взять суповую тарелку, налить в нее воды и положить две спички: одна символизирует загаданного юношу, а другая – саму девушку. Затем нужно подуть на спички и если от дыхания они сойдутся, от быть любовным отношениям.
- Гадание на имя суженого
Выйдите ночью на улицу и спросите, как зовут первого незнакомца. Какое имя вы услышите – такое будет и у жениха.
- Гадание на тенях
А чтобы узнать судьбу, можно гадать на сгоревшей бумаге. В ночь на Андрея в темной комнате на свечи нужно жечь листки бумаги и смотреть на тени, которая отбрасывается на стену.
- тень, похожая на птицу обещает большие перемены
- тень кошки - к романтические отношения
- крест - к болезни и испытаниям
- гора - к трудностям
- ворота - к гостям
- дерево - к богатству и семейному благополучию
- Гадание на луковицах
Накануне Андреевской ночи напишите по одному мужскому имени на каждой луковице. Поставьте их в емкость с водой. Та луковица, которая прорастет первой, то имя и будет у жениха.
- Гадание на чашках
Возьмите несколько непрозрачных чашек, разложите в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, а в одну налейте воду. Гадающих должно быть столько же, сколько и чашек. Девушки выбирают чашку с закрытыми глазами и гадают по содержимому
- лук – к слезам
- хлеб – к достатку
- кольцо – к свадьбе
- вода – к беременности
- соль – к неприятностям
- сахар - к веселью
- деньги – к богатству
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