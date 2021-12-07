Молодые девушки любили гадать в ночь с 12 на 13 декабря. Одно из любимых действий девиц было прошение Андрея об удачном замужестве. Для этого нужно было бросить монетку в окно и загадать желание, и вскоре девушка должна встретить красивого и обеспеченного жениха. 

Гадания на Андрея

  • Страшное гадание

В полночь девице нужно выйти на перекресток, очертить круг и стать в  центр его. Круг можно очертить как мелом, так и солью или мукой. После того, как девушка заняла свое место – нужно притаиться и прислушиваться к звукам. Если слышны радостный смех и песни – значит, скоро будет свадьба. А вот если ссора, плач или причитания – оставаться ей незамужней.  

  • Гадание на спичках 

Нужно взять суповую тарелку, налить в нее воды и положить две спички: одна символизирует загаданного юношу, а другая  – саму девушку. Затем нужно подуть на спички и если от дыхания они сойдутся, от быть любовным отношениям.  

  • Гадание на имя суженого

Выйдите ночью на улицу и спросите, как зовут первого незнакомца. Какое имя вы услышите – такое будет и у жениха.  

Гадания на Андрея Первозванного
Гадания на Андрея Первозванного
pixabay.com

  • Гадание на тенях

А чтобы узнать судьбу, можно гадать на сгоревшей бумаге. В ночь на Андрея в темной комнате на свечи нужно жечь листки бумаги и смотреть на тени, которая отбрасывается на стену.

  • тень, похожая на птицу обещает большие перемены
  • тень кошки - к романтические отношения
  • крест - к болезни и испытаниям
  • гора - к трудностям
  • ворота - к гостям
  • дерево - к богатству и семейному благополучию

Гадания на Андрея Первозванного
Гадания на Андрея Первозванного
pixabay.com

  • Гадание на луковицах

Накануне Андреевской ночи напишите по одному мужскому имени на каждой луковице. Поставьте их в емкость с водой. Та луковица, которая прорастет первой, то имя и будет у жениха.  

  • Гадание на чашках

Возьмите несколько непрозрачных чашек, разложите в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, а в одну налейте воду. Гадающих должно быть столько же, сколько и чашек. Девушки выбирают чашку с закрытыми глазами и гадают по содержимому

  • лук – к слезам
  • хлеб – к достатку
  • кольцо – к свадьбе
  • вода – к беременности
  • соль – к неприятностям
  • сахар -  к веселью
  • деньги – к богатству

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