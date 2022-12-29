По поверьям, гадать можно с 25 декабря по 17 января, при этом нельзя гадать в воскресенье и понедельник. Связано это с тем, что понедельник – лунный день, а луна может быть обманчивой. В воскресенье нельзя гадать по религиозным причинам. Самыми верными считаются гадания в ночь пятницы, особенно 13 числа, в первый день года и в день рождения. Если немного покопаться в древней истории славян, то объяснение «гадательности» сочельника получается довольно любопытное.

По преданиям, дню зимнего солнцеворота соответствовало свое божество – Карачун - бог гибели, смерти и уничтожения. Он вызвал смертельные мучения, тяжелые болезни, насылал мор на скот. Однако с приходом 25-го декабря, праздника Коляды, жизнь налаживалась.

Коляда – это божество мира и праздника. В этот день девушки загадывали выйти замуж, женщины просили оградить их сыновей и мужей от набегов враждебных племен, крестьяне, молили наслать изобилие на поля. Итак, выключаем свет, зажигаем свечи и начинаем волшебство.

Фото: pixabay.com

Гадание на спичках. Подойдёт, если вы не уверены, что вторая половинка вас действительно любит. Берем две спички и закрепляем их между пальцами на небольшом расстоянии друг от друга. Выберите, какая из спичек виртуально будет обозначать женщину, а какая – мужчину. Одновременно подожгите обе спички и наблюдайте за тем, какую форму они приобретают. Если спички склонились друг к другу – это символизирует взаимность чувств. Если одна спичка при сгорании «отвернулась» от другой в противоположную сторону – крайне негативное отношение, а если одна из спичек сгорела, не изменив свою форму – это совершенное равнодушие по отношению ко второй «половинке».

Древнее гадание на богатство. Купите маленький глиняный горшочек и проследите, чтобы у всех присутствующих при ритуале людей в кошельке были металлические деньги. Ритуал проводится сразу после наступления Нового года. На дно горшочка кладется записка: «Деньга к деньге. Денежки прибывают. Деньги даем Собаке, Собака приносит денежки нам. Да будет так. Так оно и будет». На записку ставится любая фигурка собаки. Каждый из присутствующих, проговаривая текст записки, высыпает на собаку все металлические деньги, которые у него есть в кошельке. Когда все проведут этот ритуал, то горлышко горшочка накрывается кусочком зеленой ткани и завязывается на 8 узлов зеленой ниткой. Делает это старший в семье, и на завязывание каждого узла заговор повторяется. Потом на зеленую ткань капается столько капель, сколько членов в семье. Горшочек надо хранить весь год.

Гадаем вместе с котом. Если у вас нет домашнего любимца для гадания подойдет и «беспризорник», но при условии, что вы его предварительно хорошо покормите. Для исполнения желания представьте свою мечту и позовите кота. Внимательно следите, какой лапой он переступит через порог – если правой, то все загаданное обязательно исполнится.

Гадание на морозных узорах. Берем небольшое стекло или зеркало, обливаем его водой и ровно в полночь выносим на мороз. Если такой возможности нет, кладем стекло в морозильную камеру. Ждем час, пока стекло покроется замысловатыми узорами. Затем приносим его в теплое помещение и приступаем к расшифровке:

елочный узор обозначает много работы в следующем году;

круговые узоры – достаток и благополучие;

квадраты – в будущем году будут некоторые трудности;

треугольники и ромбовидные узоры – символизируют успех и удачу.

Гадание по воде. Тут понадобится ловкость рук и два стакана. Один из стаканов наполняем водой до самых краев, второй оставляем пустым. Загадываем желание и моментально переливаем воду в пустой стакан. Если пролито совсем немного, буквально пару капель – желание сбудется, а если образовалась лужица – придется немного подождать.

Фото: pixabay.com

Гадание с помощью бумаги. Пишем заветные желания на отдельных листиках, заворачиваем и кладем под подушку. Первого января, с самого утра, первая записка с пожеланием, которая вам попалась под руку будет судьбоносной, а желание обязательно исполнится.

Гадание на исполнение желаний. Возьмите мешочек из зеленой ткани и в сочельник положите в него столько елочных иголочек, сколько вам полных лет. На каждую иголочку, крепко держа ее в руке, загадайте желание. В следующем году в этот же день достаньте иголочки из мешочка: пожелтевшие означают не исполнившиеся желания — закопайте их в землю (подойдет и цветочный горшок), а зеленые положите в тарелочку, залейте водой и намочите в ней руки. Воду вылейте за порог дома вместе с иголочками. Все, теперь можно загадывать следующие желания!

Фото: pixabay.com

Гадание с помощью воска. В любой удобной емкости растапливаем восковую свечу, затем выливаем в глубокую тарелку, предварительно наполненную холодной водой. Получившаяся форма может предсказать будущее: например, образование в виде подковы гарантирует счастье, а звезда обещает получение долгожданного известия. Для остальных получившихся фигур – в помощь зовем воображение и интуицию.

Гадаем на верность любимого. Берем глубокую миску, соль, сахар, воду и локоны влюбленных людей. Такое гадание поможет определить, будут ли возлюбленные верны друг другу в следующем году. В праздничную ночь наливаем в миску воду, добавляем соль, сахар и золу. Хорошо перемешиваем, чтобы все ингредиенты растворились. Затем добавляем соединенные между собой пряди волос. Если локоны с утра остались в том же положении – супружеская верность обеспечена. Если разделились – это может означать неверность одного из партнеров.