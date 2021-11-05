Із 08:00 у 18:00: екс-ведучий ранкового Let’s Go! Show запускає вечірнє шоу

Увага усім, хто любить якісний гумор. Він повертається! Екс-ведучий ранкового шоу “Let’s Go! Show”на радіо NRJ знову в ефірі. Із понеділка по четвер ловіть прем’єру нового вечірнього «Frenky Show». Старт 8 листопада. Ведучий не один рік виношував ідею вечірнього шоу і ось нарешті, ця мрія втілиться у життя.

«Вісім років я був ведучим ранкового Let’s Go! Show і, якщо ви думаєте, що я знайомий із магією ранку, то ні. Я стовідсоткова сова. Але я знаю, як влаштувати незабутній вечір. Коли я пішов із ранкового шоу, то почав згадувати свої мрії задовго до моєї радіо історії. І тоді я мріяв про легке, смішне, сучасне та кайфове вечірнє шоу з унікальним форматом, яке не буде пародією ранкового шоу. Аби не ображати радійних колег, скажу, що такого формату я не знайшов, тому пішов коротким шляхом і створив своє “Frenky Show”», — розповідає Френк.

Я дуже вдячний усій команді радіо NRJ за стиль, сучасність, сміливість та довіру. В Україні таке шоу може народитися лише у творчій атмосфері. І я знаю, що скоро своє «дякую» скажуть наші нові постійні слухачі.

Нове вечірнє «Frenky Show» пресслужба

«Frenky Show» абсолютно новий формат для українського радіо ринку. До шоу долучаться провідні стендапери країни, цікаві гості із різних галузей та ігри. Звичайно, ми не залишимо вас без ігрових рубрик.

«Головна мета мого проекту – зробити вам «весело», за допомогою усіх можливих сучасних методів, окрім тактильних (сміється). Особливою гордістю для мене стала підтримка українського стендап-ком’юніті. Я дуже тішуся, що зможу познайомити слухача із класними сучасними коміками, які точно знають, що таке молодий та свіжий гумор», — ділиться секретами майбутнього шоу.

Налаштовуйтеся на хвилю радіо NRJ та знайте, тепер ваш шлях додому буде наповнено змістом! Радіо NRJ можна слухати на хвилі 92 і 8, або ж у додатку NRJ Ukraine, який можна викачати в AppStore та Play Market.

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