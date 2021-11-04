Певица выступила со-продюсером картины и сыграла в ней одну из главных ролей. Фильм «Зірки за обміном» выходит в широкий прокат 1 января 2022 года

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Сюжет фильма повествует о двух непримиримых противниках из мира шоу-бизнеса: Поле Маляковой и Фоме Михайловском (его играет DZIDZIO). Малякова ради популярности вынуждена жертвовать главным — семьей: из-за работы и занятости она редко видит детей и мужа. Поставив на карту все, в один день она теряет то, к чему так долго шла — главную награду года, которая уходит ее оппоненту, Фоме. Положение усугубляется еще и тем, что на следующее утро Поля и Фома просыпаются в телах друг друга.

Оля Полякова та Михайло Хома (DZIDZIO) пресс-служба

«Зірки за обміном» — это фильм для всей семьи с новогодне-рождественским настроением, #першакомедіяроку, как называют его создатели. Увидеть любимых звезд в неожиданных ролях можно будет во всех кинотеатрах Украины с 1 января 2022 года.

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