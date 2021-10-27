Ритуал на Хэллоуин для поиска второй половинки
Узнайте, что нужно делать, чтобы узнать первую букву имени второй половинки
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Астролог Сьюзен Тейлор поделилась некоторыми из величайших традиций Хэллоуина и раскрыла очень мощный любовный ритуал, который вы можете повторить у себя дома 31 октября.
Используйте этот простой и веселый ритуал, чтобы раскрыть первую букву имени вашей второй половинки.
Для его выполнения вам потребуются:
- 1 яблоко (кожура);
- Таз с водой.
Инструкции:
Закройте глаза, сконцентрируйтесь и тщательно подумайте о любви, которая придет.
Подуйте на яблочную кожуру и бросьте ее в воду.
Затем вы увидите, как кожура трансформируется и приобретает форму буквы. Эта буква будет первой буквой имени вашей идеальной второй половинки.
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