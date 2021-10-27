Узнайте, что нужно делать, чтобы узнать первую букву имени второй половинки

Ритуал на Хэллоуин для поиска второй половинки pixabay

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Хэллоуин – праздник, который нравится детям и взрослым. Это идеальное время, чтобы одеться в страшные костюмы и съесть ведро конфет.

Астролог Сьюзен Тейлор поделилась некоторыми из величайших традиций Хэллоуина и раскрыла очень мощный любовный ритуал, который вы можете повторить у себя дома 31 октября.

Используйте этот простой и веселый ритуал, чтобы раскрыть первую букву имени вашей второй половинки.

Для его выполнения вам потребуются:

1 яблоко (кожура);

Таз с водой.

Ритуал на Хэллоуин

Инструкции:

Закройте глаза, сконцентрируйтесь и тщательно подумайте о любви, которая придет.

Подуйте на яблочную кожуру и бросьте ее в воду.

Затем вы увидите, как кожура трансформируется и приобретает форму буквы. Эта буква будет первой буквой имени вашей идеальной второй половинки.

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