Подобрали для вас пять сериалов, которые определенно стоит посмотреть.

«В тихом омуте»

Продолжительность: 6 эпизодов по 45 минут.

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В центре сюжета — три героини, три матери: Лиза, Кейт и Роза, чьи судьбы пересекаются у ворот школы, где учатся их дети. Хаотичная бизнесвумен Лиза едва успевает совмещать работу и личную жизнь. Недавно потерявшая собственную практику врач-терапевт Роза вынуждена самостоятельно спасать семью после разорения мужа-игромана. Жизнь Кейт кажется идеальной, но только на первый взгляд. Один роковой случай начнет череду событий, которые столкнут лбами три семьи и заставит каждую героиню вскрыть припрятанные в рукаве карты. Три по-разному сильных персонажа бросят вызов обстоятельствам и пойдут на что угодно для защиты близких, в том числе и друг от друга.

«Что знает Оливия?»

Продолжительность: 4 эпизода по 60 минут.

Драматический сериал о жизни школьной учительницы математики по имени Оливия соткан из разговоров на щепетильные темы вроде супружеских измен, одиночества, депрессии и психических расстройств. Сериал показывает жизнь семьи главной героини на протяжении 25 лет. Чета Киттериджей живет честным трудом и на первый взгляд ничем не выделяется на фоне других жителей маленького городка в американской глуши. Но Оливия отнюдь не заурядный персонаж и скрывает в своем шкафу немало скелетов. Она — прямолинейный и жестокосердный социопат, чья неудовлетворенность жизнью портит жизнь дорогих ей людей. Но в то же время Оливии не чужды и такие чувства, как любовь…

«Пощечина»

Продолжительность: 8 эпизодов по 45 минут

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Если вы когда-нибудь задумывались об эффекте бабочки в действии, то сериал «Пощечина» может показаться вам интересным. Семейное барбекю становится эпицентром семейной драмы, когда избалованный ребенок получает хорошую оплеуху от совершенно постороннего ему человека. Последствия удара разворачиваются на глазах: репутация обоих сторон конфликта подпорчена, а обиженные родители грозят судом, что ставит под угрозу каждого, из присутствовавших на званом вечере, ведь всем есть, что скрывать.

«Милдред Пирс»

Продолжительность: 5 эпизодов по 60 минут.

Современная интерпретация истории Милдред Пирс в формате мини-сериала, основанная на одноименном рассказе Джеймса Кейна. Главная героиня — состоятельная американка, пережившая развод и оставшаяся без копейки с детьми на руках. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, Милдред устраивается официанткой в кафе. Дела ее идут настолько успешно, что позже она открывает собственный ресторан. Короткая история женщины, которая прошла длинный путь взлётов и падений и потерпела крах из-за своей главной силы — способности к милосердию и состраданию. Дети — центр жизни Милдред. Возможно это и сделало их, в особенности старшую дочь Веду, столь избалованными и ненасытными. Сложная жизненная драма с закольцованным сюжетом ставит собой насущный вопрос: где проходит граница между любовью к близким и чрезмерным отречением от собственных интересов?

«Семейный брак»

Продолжительность: 10 эпизодов по 10 минут.

Семейная пара средних лет оказывается на грани развода. Теперь Луиза и Том каждую неделю посещают психотерапевта, каждый поход к которому сопровождается ещё и совместным посещением паба. За бокалами вина и пива супруги обсуждают совместную жизнь и накопившиеся проблемы, пытаясь разобраться: что же довело их отношения до предела и предел ли это?

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