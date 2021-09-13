Спойлер: нас ожидают длинные четырехдневные выходные

Сколько выходных в октябре 2021 у украинцев depositphotos.com

Во второй месяц осени украинцы отдохнут больше чем в сентябре. И все благодаря государственному празднику – Дню защитников и защитниц Украины. Для того чтобы вы могли планировать выходные и поездки в октябре 2021, Ivona расскажет подробнее, когда и сколько мы отдыхаем.

Выходные в октябре 2021 в Украине

Согласно календарю, в октябре 2021 года 10 выходных дней и 21 рабочий. Но, как мы раньше писали, украинцы получат дополнительный выходной в День защитников и защитниц Украины, который отмечают 14 октября. Поскольку 14 октября выпадает на четверг, решено сделать выходной и пятницу 15-е. Впрочем, 15 октября придется отработать в субботу 23 октября. Таким образом, выходные дни в октябре 2021: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 и 31 октября.

Праздники в октябре 2021 в Украине

В октябре 2021 отмечают много профессиональных, международных и просто полезных и забавных праздников.

1 октября – Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день улыбки

2 октября – Всемирный день борьбы с алкоголизмом, Международный день ненасилия

3 октября – День работников образования, День признания вирусов, День замены обычной лампочки на энергосберегающую

4 октября – Международный день врача, Всемирный день животных, Международный день архитектора

5 октября – Всемирный день учителей

8 октября – День юриста Украины

9 октября – Всемирный день почты, День риелтора

10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, Европейский день борьбы прoтив смертной казни

12 октября – День кадрового работника

13 октября – День без бюстгальтера

14 октября – День защитников и защитниц Украины, День Украинского казачества

15 октября – Всемирный день мытья рук, Международный день белой трости

16 октября – Всемирный день анестезиолога, Всемирный день здорового питания

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. День работников пищевой промышленности

20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы

21 октября – Международный день кредитных союзов

23 октября – День работника рекламы

24 октября – День ООН, Всемирный день информации о развитии

25 октября – День маркетолога.

26 октября – День интерсекс-людей.

27 октября – Всемирный день трудотерапии.

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

31 октября – Международный день Черного моря, День автомобилиста

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