Выходные и праздники в октябре 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Во второй месяц осени украинцы отдохнут больше чем в сентябре. И все благодаря государственному празднику – Дню защитников и защитниц Украины. Для того чтобы вы могли планировать выходные и поездки в октябре 2021, Ivona расскажет подробнее, когда и сколько мы отдыхаем.
Выходные в октябре 2021 в Украине
Согласно календарю, в октябре 2021 года 10 выходных дней и 21 рабочий. Но, как мы раньше писали, украинцы получат дополнительный выходной в День защитников и защитниц Украины, который отмечают 14 октября. Поскольку 14 октября выпадает на четверг, решено сделать выходной и пятницу 15-е. Впрочем, 15 октября придется отработать в субботу 23 октября. Таким образом, выходные дни в октябре 2021: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 и 31 октября.
Праздники в октябре 2021 в Украине
В октябре 2021 отмечают много профессиональных, международных и просто полезных и забавных праздников.
1 октября – Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день улыбки
2 октября – Всемирный день борьбы с алкоголизмом, Международный день ненасилия
3 октября – День работников образования, День признания вирусов, День замены обычной лампочки на энергосберегающую
4 октября – Международный день врача, Всемирный день животных, Международный день архитектора
5 октября – Всемирный день учителей
8 октября – День юриста Украины
9 октября – Всемирный день почты, День риелтора
10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, Европейский день борьбы прoтив смертной казни
12 октября – День кадрового работника
13 октября – День без бюстгальтера
14 октября – День защитников и защитниц Украины, День Украинского казачества
15 октября – Всемирный день мытья рук, Международный день белой трости
16 октября – Всемирный день анестезиолога, Всемирный день здорового питания
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. День работников пищевой промышленности
20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
21 октября – Международный день кредитных союзов
23 октября – День работника рекламы
24 октября – День ООН, Всемирный день информации о развитии
25 октября – День маркетолога.
26 октября – День интерсекс-людей.
27 октября – Всемирный день трудотерапии.
28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
31 октября – Международный день Черного моря, День автомобилиста
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