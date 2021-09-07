Где отдыхать в Украине осенью и во сколько это обойдется?

Отдых осенью в Украине может получится весьма разнообразный и яркий. Если в сентябре еще можно закрывать купальный сезон на море, то в конце ноября вполне реально открыть лыжный. Куда стоит поехать на отдых осенью 2021 – разбиралась Ivona.

Отдых осенью в Украине: ТОП-5 направлений с ценами

Отдых в Украине осенью 2021: Азовское море depositphotos

Азовское море. Самое мелководное море в мире в сентябре еще остается теплым, поэтому в солнечные деньки легко можно устраивать заплывы. Лучшие места для сентябрьского отдыха на море – Арабатская стрелка, Бердянская и Белосарайская косы. За жилье на первой линии от моря в Счастливцево попросят от 450 грн/сутки за двоих в бюджетном номере отеля, в Бердянске от 315 за сутки на двоих номер эконом-класса, на Белосарайской косе снять номер на ближайшие выходные можно за 650 грн на двоих в сутки. Чтобы добраться до Арабатской стрелки нужно сесть на поезд до Геническа или Новоалексеевки, билет в плацкарте обойдется в 400 грн, в купе – 745 грн, а в люксе – 1820 грн. До Бердянска из Киева круглогодично курсируют поезда, билет в плацкартный вагон обойдется в 250 грн, в купе – в 550 грн, а в люкс – в 1315 грн. Чтобы добраться до Белосарайской косы сначала нужно доехать до Мариуполя: билеты в плацкарте от 280 грн, в купе от 490 грн, а в люксе – от 1775 грн.

Отдых в Украине осенью 2021: Карпаты depositphotos

Карпаты. Поездки в горы осенью становятся более актуальными, ведь теперь вы не будете переживать, что проводите солнечные деньки не на пляже в походах. Активностей в горах осенью предостаточно: можно отправиться в поход, покататься на лошадях, устроить джип-тур к труднодоступным объектам, увидеть интересные места Карпат (Синевир, Говерла, Урицкие скалы, Писанный камень) или просто порелаксировать среди горных вершин. Остановиться можно как в усадьбах, коих много в каждом селе или же в глэмпинге – это необычный вид отдыха на природе, который сочетает в себе удобство отеля с отдыхом на природе. Бюджетный номер в усадьбе Ворохты стартует от 500 грн в сутки на двоих, а в глэмпинге за сутки с двоих попросят 3100 грн.

Львов. Еще одно направление, которое никогда не теряет своей актуальности – старинный город Льва, культурная столица Украины. Осенью особенно приятно наслаждаться львовскими городскими пейзажами, которые с приходом золотого времени года становятся еще более загадочными. Прогулку по городу сложно представить без чашечки ароматного кофе, а если вы настоящий кофеман, советуем посетить фестиваль «На каву до Львова», который в этом году пройдет с 24 по 26 сентября. Бюджетные варианты размещения во Львове стартуют от 330 грн за двоих в двухместном номере без удобств. Между Львовом и Киевом ежедневно курсирует более 10 поездов, поэтому вариантов добраться до Львова множество. Билеты в вагон первого класса во Львов стартуют от 880 грн, в вагон второго класса – от 430 грн, в плацкартный вагон – от 220 грн, в купе – от 550 грн, а в люкс – от 1320 грн.

Отдых в Украине осенью 2021: Миргород depositphotos

Миргород. Осень отличное время для того чтобы оздоровиться. Это можно сделать в санаториях во многих регионах страны. Большей популярностью пользуются санатории Западной Украины, поэтому мы решили рассказать о месте, где можно поправить свое здоровье, недалеко от Киева в Полтавской области. Киев и Миргород разделяют более 260 км, а на дорогу придется потратить около 3,5 часов. В санаториях Миргорода лечат гастрит, заболевания желчных путей, заболевания кишечника, поджелудочной железы, печени. За сутки в санаториях придется заплатить от 780 грн, в зависимости от тарифа и категории номера.

Автор: Ксения Бреславская

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