У сыроежек всегда белая ножка, а вот шляпка может быть различных цветов: от красного и ярко-розового до серо-зеленого. Эти грибы богаты кальцием, магнием, железом и фосфором, а еще они очень вкусные

Выбираем грибы

Первые сыроежки появляются в июне, но собирать их лучше в конце августа и сентябре. Съедобные сыроежки имеют приятный сладковато-ореховый вкус, а выбирать наилучшие грибы лучше всего по цвету шляпки.

Считается, что чем меньше в ней красных оттенков и чем больше зеленого и желтого, тем вероятней получить нужный вкус.

Грибы с красной или коричневой шляпкой относятся скорее к условно съедобным, обычно они растут в сырых и болотных местах.

Важно помнить, что сыроежки бывают:

съедобные

условно-съедобные

несъедобные

Идем в лес: как выбрать и приготовить сыроежки pinterest.com

Съедобные сыроежки

Сыроежка зеленая – съедобная сыроежка. Имеет жгучий вкус, который исчезает при отваривании. Форма шляпки изначально полушаровидная, затем выпукло-распростертая, а после плоская, с впалой серединкой, 4-9 см в диаметре. Шляпка светлая по краям и темная в середине, имеет зеленый, оливково-зеленый, желтовато-зеленый цвет, часто с ржаво-коричневыми пятнышками.

Сыроежка желтая – получила название по цвету своей шляпки, которая имеет выпуклую в начале и плоскую по мере роста форму. Ножка цилиндрическая или бочковидная, с возрастом меняет цвет с белого на серый. Белые пластинки по мере старения гриба становятся серовато-черными. Светлая мякоть сыроежки на срезе сереет. Она имеет мягкий или вяжущий вкус, но лишена запаха. Споровый порошок светло-охристого цвета. Кожица снимается частично.

Сыроежка пищевая – наиболее распространенных видов грибов. Шляпка розовая, бело-розовая или бордово-красная, у большинства грибов с крупными белыми пятнами. Пластинки частые, разветвленные вблизи ножки, белые или желтовато-белые. Эту съедобную сыроежку варят, жарят и солят.

Сыроежка пурпурная – съедобный гриб, полностью оправдывающий название «сыроежка», так как его можно есть в сыром виде. Цвет шляпки, в зависимости от дерева, под которым растет эта сыроежка, бывает разным. Вкус молодых сыроежек немного острый, позже невыразительный. Запах же, наоборот, малозаметный вначале, со временем становится селедочным. Растут сыроежки буреющие с августа по ноябрь в хвойных и лиственных лесах.

Сыроежка болотная – это самый большой гриб рода сыроежек, с диаметром шляпки до 16 см и оранжево-красным цветом. Мякоть ее розовая, сереющая с возрастом, обладающая приятным вкусом. Съедобные болотные сыроежки растут большими группами на песчаной почве хвойных лесов.

Сыроежка зеленоватая – съедобный гриб, один из лучших для употребления в пищу видов семейства сыроежковых. Шляпка гриба крупная, до 14 см в диаметре, с бархатистой, но быстро растрескивающейся на чешуйки кожицей. Гриб мясистый, со сладковатым ореховым вкусом и без запаха. Мякоть его плотная и ломкая, на срезе из белой превращается в ржавую. Растут сыроежки зеленоватые поодиночке или группами, предпочитая пространство под дубами, буками и березами в лиственных и смешанных лесах.

Сыроежка лазоревая – вид, растущий под хвойными деревьями, чаще под елями. Диаметр шляпки гриба от 3 до 10 см. Она выпуклая в раннем возрасте и плоская с вогнутой серединкой к моменту созревания спор. Шляпка имеет окраску различных оттенков фиолетового цвета с синеватой примесью. Ножка беловатая, бархатистая. Синие сыроежки – это съедобные грибы, обладающие приятным вкусом.

Идем в лес: как выбрать и приготовить сыроежки pinterest.com

Применение в кулинарии

В детстве всегда говорили, что сыроежки можно есть в сыром виде. Но лучше не рисковать, и предварительно готовить гриб. В обработанном виде можно есть и условно съедобные сыроежки, хотя в этом случае - исключите алкоголь из рациона.

Перед приготовлением сыроежки нужно вымачивать.

Сыроежки вкусны в жареном, тушеном и вареном видах. Особо ценятся маринованные или соленые сыроежки. Жареные сыроежки подают как самостоятельное блюдо, либо сочетают с картофелем или другим гарниром. Перед обжариванием грибы обычно ошпаривают кипятком или отваривают в течении 3-5 минут. Вкусным блюдом считаются сыроежки, тушеные в сметане и посыпанные при подаче зеленью.

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