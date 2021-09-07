3 сентября в МВЦ современного искусства Музея Киева состоялось открытие выставки Наталии Стрижко «ЛИНИЯ ПРОСТРАНСТВА» 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая.

На создание проекта художницу вдохновила китайская поэзия и каллиграфия.

«Знакомство с другой культурой - это всегда путешествие. Изучая культуру и искусство Китая, я воссоздала рефлексию своих переживаний, сочетая современную живопись с искусством китайской каллиграфии», — Наталья Стрижко, художница.

В Киеве открылась выставка Наталии Стрижко «ЛИНИЯ ПРОСТРАНСТВА» 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая пресс-служба

Тематика проекта посвящена поэтическим и философским образам искусства Китая, где благодаря выразительности линий происходит трансформация давних символов в современный художественный контекст. Линии иероглифов в китайской каллиграфии создают контуры образов, которые выражают эмоции автора. И все это аккумулируется в одно — 线条 "Xiàntiáo"(линия), где зритель может представить логическую, оправданную траекторию движения от одного "зримого" мазка к другому, где движение длится без прикосновения кисти к плоскости листа.

В Киеве открылась выставка Наталии Стрижко «ЛИНИЯ ПРОСТРАНСТВА» 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая пресс-служба

В Киеве открылась выставка Наталии Стрижко «ЛИНИЯ ПРОСТРАНСТВА» 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая пресс-служба

Гостей выставки угощали тремя видами настоящего китайского чая от партнера проекта «Чайного Клуба Киева».

«В проекте Наталии Стрижко я сразу почувствовала глубину восточной философии. Больше всего меня поразила инсталляция «Линия», которая символизирует нашу жизнь, оно может быть ровным на определенном этапе, а потом как завертится... Это действительно глубокая мудрость. Мне нравится, когда, с одной стороны, инсталляция выглядит понятной и простой, а с другой - имеет такой глубокий смысл», — Костенко Татьяна, генеральный директор Музея истории города Киева.

В Киеве открылась выставка Наталии Стрижко «ЛИНИЯ ПРОСТРАНСТВА» 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая пресс-служба

Выставка будет длиться до 26 сентября 2021 года в МВЦ современного искусства Музея Киева по адресу ул. Б. Хмельницкого, 7.

Наталья Стрижко (www.nataliiastryzhko.com) — украинская художница-живописец. Имеет профессиональное высшее образование. Член Национального союза художников Украины, участница всеукраинских и международных художественных выставок и проектов.

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