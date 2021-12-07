Ради каких фильмов стоит выбраться в кино?

Декабрь не радует приятной погодой, поэтому долгие прогулки на свежем воздухе под вопросом. А вот поход в кинотеатр вполне можно устроить, тем более выбраться туда есть несколько причин. В декабре в прокат выходят интересные и долгожданные картины. Что посмотреть в кино в декабре 2021 – читайте в нашей статье.

«Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

Жанр: биография, драма

биография, драма Когда: 9 декабря

В центре сюжета история Дианы Спенсер, принцессы Уэльской. Отношения с принцем Чарльзом не ладятся, все говорят о его изменах. Тем не менее Диане приходится играть счастливую жену и отмечать Рождество со своим мужем. Но Диана не намерена плыть по течению и готовится кардинально изменить жизнь королевской семьи.

«Человек-паук: Домой пути нет»

Жанр: боевик, фантастика

боевик, фантастика Когда: 16 декабря

Неизбежное случилось и человека-паука разоблачили, а супергеройские подвиги стали частью обычной жизни и что важно: они подвергают опасности близких Питера Паркера. После мощного заклинания брешь в нашем мире пробита и в него попадают самые могущественные злодеи из всех, с которыми приходилось бороться когда-либо человеку-пауку.

«И.о. Святого Николая»

Жанр: мюзикл, семейный

мюзикл, семейный Когда: 16 декабря

Бывший музыкант, мечтающий о большой сцене внезапно становится исполняющим обязанности Святого Николая. Ему нужно исполнить возложенные на него обязанности и подобрать подарок своей 9-летеней дочери. Но получится ли у него это?

«Матрица: Воскрешение»

Жанр: боевик, фантастика

боевик, фантастика Когда: 22 декабря

Долгожданную четвертую главу франшизы зрители увидят уже в декабре 2021 года. В новой части воссоединились звезды предыдущих фильмов Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, поэтому держитесь, дуэт Нео и Тринити опять готов вас покорить.

«Звезды по обмену»

Жанр: комедия

комедия Когда: 30 декабря

Популярная история об обмене телами заиграет новыми красками. Непримиримые соперники на сцене Поля Молякова и Хома Михайловский неожиданным образом оказываются в телах друг друга. Артисты сразу пытаются вернуть свои жизни назад, однако это оказывается не так легко.

Вам будет интересно почитать на Ivona: