Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине Эксклюзив
Опошня - это старинный казацкий городок, где в течение трех последних тысячелетий развивалось гончарство. В конце 19 - начале 20 века в городке работали около 1000 гончаров, продукция которых экспортировалась почти на все континенты мира. Находится Опошня на холмах над рекой Ворсклой, и можно сказать, что это «самое высокое» поселение Полтавщины, ведь находится оно на 208 м над уровнем моря. Кстати, глава местной общины – Николай Резник рассказал на пресс-конференции про свои амбициозные планы построить в области горнолыжный курорт, и это станет настоящей сенсацией.
Опошня СливаФест
Несмотря на то, что Опошня считается украинской столицей гончарства, недавно она стала соревноваться и за название сливовой столицы. Именно по этому случаю община уже второй год отмечает праздник слив, где собираются кулинары, мастера, ремесленники, а также жители всех близлежащих сел.
В этом году фестиваль принял более 10 000 посетителей, на каждой локации были представлены блюда со сливами, крафтовые настойки, сладости по старинным рецептам, местная продукция и гончарные изделия. Также под открытым небом сварили около 600 литров сливового варенья, а звездный гость Руслан Сеничкин, под наблюдением местных хозяюшек, приготовил старинное украинское блюдо – Казацкую шпундру.
Что интересного
Как мы уже рассказали, городок является самым высоким поселением на Полтавщине, поэтому виды тут – восхитительные. Местные пейзажи вдохновляют и напоминают картины Ван Гога, где голубое небо сочетаются с охрой полей и темными пятнами сборщиков кукурузы.
Когда-то в Опошне были огромные сливовые сады, из фруктов местные жители делали настойки, сушили в специальных печах-сушильнях, на чем и зарабатывали. Николай Резник - председатель поселкового совета говорит, что секреты вкуса местных слив ему открыли именно старожилы, которые утверждают, что на насыщенный вкус слив влияют земли богатые глиной.
В 2019 году местная община решила возобновить традицию и начала высаживать сливы и разрабатывать меры по популяризации своей местности. И если на прошлом фестивале было значительно меньше как участников, так и гостей, то в этом году - люди приезжали и с Киевской и Сумской областей.
Для детей в программе фестиваля было предусмотрено несколько аутентичных фотозон с изделиями из лозы и соломы, кулинарный батл, а также детская площадка с интересными аттракционами. Гости могли посетить вело-квест, где должны были искать тайные ингредиенты секретного блюда. Очень интересными были культурологические лекции от Елены и Анатолия Щербань, на малой сцене они рассказывали о «Историко-культурное наследие Опишни как «туристического магнита ». Был проведен мастер-класс «Макитра опишнянских слив», конкурс красоты «Мисс Опошня СливаФест », а также концерт группы Kozak System.
Почему слива?
Кстати открытие фестиваля началось с театральной постановки «Энеиды». И совсем не зря, ведь согласно тексту «Энеиды», царь Латин подарил главному герою миску опишнянских слив.
В 1791 году слава о сливах из Опишни улетала далеко за пределы Полтавщины. Наслаждались этими сливами и в Российской империи. А вот подвяленные на специальных надворных плитах-сушилках, томленые сливы, имели статус деликатеса. Поэтому местная община решила вернуть традиции и привлечь к ним местных жителей. Каждый посетитель праздника имел возможность приобрести за символическую плату баночку сливового варенья.
Музей гончарства
Если вы решили попутешествовать по Полтавской области, то обязательно посетите местный музей-заповедник украинского гончарства. Здесь не просто хорошо, а восхитительно.
Зеленые холмы, пейзажи от которых замирает сердечко, смотровая башня на горизонте. Тут отличные места для семейного отдыха, и деревянные лавки-качели, и домик мастера, где всем желающим продемонстрируют гончарное дело, и, конечно же, множество интересных скульптур.
Гид рассказывает, что после пандемии в музей начали наведываться целые семьи, которые проводили в заповеднике весь день. Кстати, в помещении музея можно увидеть картину Марии Примаченко, а также известной рисовальщицы Евдокии Пошивайло.
Видно, что каждая деталь музея сделана с большой любовью и вниманием. Сотрудники рассказывают, что им важно постоянно добавлять что-то новое, ведь музей это детище, которое должно расти и развиваться на радость посетителям и мастерам.
А что же такое шпундра?
Шпундра - это древнее украинское блюдо, для приготовления которого используется жареная свинина, тушеная с свеклой в свекольном квасе. Упоминания об этом блюде можно, опять таки, найти на страницах «Энеиды» Ивана Котляревского: «Был борщ до Шпундров со свеклой». В 2021 году шпундра вошла в состав обновленного школьного меню для школьных столовых в Украине.
Ингредиенты
- Свиная грудинка - 800 г
- Лук - 4 шт.
- Свекла - 4 шт.
- Сало - по вкусу
- Хлеб - по вкусу
- Квас свекольный - 1,5 ст.
- Чеснок - по вкусу
- Слива - 5 шт
- Петрушка - по вкусу
Способ приготовления
- Сначала нужно приготовить свекольный квас. Для этого возьмите 1 кг свеклы, 1 литр воды, 3 столовые ложки сахара, 3 ломтика ржаного хлеба.
- В посуду поместите порезанный ржаной хлеб, нарезанный ломтиками свеклу, добавьте сахар и залейте теплой кипяченой водой.
- Закрыть посуду салфеткой и оставить при комнатной температуре бродить, периодически снимая пену. Через три дня процедить и использовать.
- Если вам невтерпёж, то есть другой способ. Возьмите квас и смешайте с соком свеклы в пропорции 1:1, поверьте, тоже будет неплохо.
- Переходим к приготовлению этого замечательного блюда: мясо нарежьте средними порционными кусочками. Обваляйте в муке, в которую можно добавить и перец.
- Нарежьте полукольцами лук, а свеклу - ломтиками.
- На сковородке распустите сало или свиной смалец. В нем слегка поджарьте лук и добавляем мясо. Все вместе обжариваем.
- Затем возьмите казанок или кастрюлю. Переложите туда содержимое сковородки, добавьте свеклу, очищенные сливы и свекольный квас. Тушите при закрытой крышке полчаса.
- Выньте мясо и овощи, оставив сок. Дайте ему испариться на две трети до загустения.
За возможность посетить праздник благодарны Travel press club и Опошня СливаФест
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