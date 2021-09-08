В первые выходные сентября редакция отправилась на фестиваль слив в Полтавскую область, чтобы разузнать, почему же сливы из Опошни считаются самыми вкусными

Опошня - это старинный казацкий городок, где в течение трех последних тысячелетий развивалось гончарство. В конце 19 - начале 20 века в городке работали около 1000 гончаров, продукция которых экспортировалась почти на все континенты мира. Находится Опошня на холмах над рекой Ворсклой, и можно сказать, что это «самое высокое» поселение Полтавщины, ведь находится оно на 208 м над уровнем моря. Кстати, глава местной общины – Николай Резник рассказал на пресс-конференции про свои амбициозные планы построить в области горнолыжный курорт, и это станет настоящей сенсацией.

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине Ася Николаенко

Опошня СливаФест

Несмотря на то, что Опошня считается украинской столицей гончарства, недавно она стала соревноваться и за название сливовой столицы. Именно по этому случаю община уже второй год отмечает праздник слив, где собираются кулинары, мастера, ремесленники, а также жители всех близлежащих сел.

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине пресс-служба

В этом году фестиваль принял более 10 000 посетителей, на каждой локации были представлены блюда со сливами, крафтовые настойки, сладости по старинным рецептам, местная продукция и гончарные изделия. Также под открытым небом сварили около 600 литров сливового варенья, а звездный гость Руслан Сеничкин, под наблюдением местных хозяюшек, приготовил старинное украинское блюдо – Казацкую шпундру.

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине пресс-служба

Что интересного

Как мы уже рассказали, городок является самым высоким поселением на Полтавщине, поэтому виды тут – восхитительные. Местные пейзажи вдохновляют и напоминают картины Ван Гога, где голубое небо сочетаются с охрой полей и темными пятнами сборщиков кукурузы.

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине Ася Николаенко

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине пресс-служба

Когда-то в Опошне были огромные сливовые сады, из фруктов местные жители делали настойки, сушили в специальных печах-сушильнях, на чем и зарабатывали. Николай Резник - председатель поселкового совета говорит, что секреты вкуса местных слив ему открыли именно старожилы, которые утверждают, что на насыщенный вкус слив влияют земли богатые глиной.

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине Ася Николаенко

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине Ася Николаенко

В 2019 году местная община решила возобновить традицию и начала высаживать сливы и разрабатывать меры по популяризации своей местности. И если на прошлом фестивале было значительно меньше как участников, так и гостей, то в этом году - люди приезжали и с Киевской и Сумской областей.

Для детей в программе фестиваля было предусмотрено несколько аутентичных фотозон с изделиями из лозы и соломы, кулинарный батл, а также детская площадка с интересными аттракционами. Гости могли посетить вело-квест, где должны были искать тайные ингредиенты секретного блюда. Очень интересными были культурологические лекции от Елены и Анатолия Щербань, на малой сцене они рассказывали о «Историко-культурное наследие Опишни как «туристического магнита ». Был проведен мастер-класс «Макитра опишнянских слив», конкурс красоты «Мисс Опошня СливаФест », а также концерт группы Kozak System.

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине Ася Николаенко

Почему слива?

Кстати открытие фестиваля началось с театральной постановки «Энеиды». И совсем не зря, ведь согласно тексту «Энеиды», царь Латин подарил главному герою миску опишнянских слив.

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине пресс-служба

В 1791 году слава о сливах из Опишни улетала далеко за пределы Полтавщины. Наслаждались этими сливами и в Российской империи. А вот подвяленные на специальных надворных плитах-сушилках, томленые сливы, имели статус деликатеса. Поэтому местная община решила вернуть традиции и привлечь к ним местных жителей. Каждый посетитель праздника имел возможность приобрести за символическую плату баночку сливового варенья.

Опошня СливаФест: чем угощали гостей и что интересного можно увидеть на Полтавщине Ася Николаенко

Музей гончарства

Если вы решили попутешествовать по Полтавской области, то обязательно посетите местный музей-заповедник украинского гончарства. Здесь не просто хорошо, а восхитительно.

Музей-заповедник украинского гончарства Ася Николаенко

Зеленые холмы, пейзажи от которых замирает сердечко, смотровая башня на горизонте. Тут отличные места для семейного отдыха, и деревянные лавки-качели, и домик мастера, где всем желающим продемонстрируют гончарное дело, и, конечно же, множество интересных скульптур.

Музей-заповедник украинского гончарства Ася Николаенко

Гид рассказывает, что после пандемии в музей начали наведываться целые семьи, которые проводили в заповеднике весь день. Кстати, в помещении музея можно увидеть картину Марии Примаченко, а также известной рисовальщицы Евдокии Пошивайло.

Музей-заповедник украинского гончарства Ася Николаенко

Музей-заповедник украинского гончарства Ася Николаенко

Видно, что каждая деталь музея сделана с большой любовью и вниманием. Сотрудники рассказывают, что им важно постоянно добавлять что-то новое, ведь музей это детище, которое должно расти и развиваться на радость посетителям и мастерам.

Музей-заповедник украинского гончарства Ася Николаенко

Музей-заповедник украинского гончарства Ася Николаенко

А что же такое шпундра?

Шпундра - это древнее украинское блюдо, для приготовления которого используется жареная свинина, тушеная с свеклой в свекольном квасе. Упоминания об этом блюде можно, опять таки, найти на страницах «Энеиды» Ивана Котляревского: «Был борщ до Шпундров со свеклой». В 2021 году шпундра вошла в состав обновленного школьного меню для школьных столовых в Украине.

Ингредиенты

Свиная грудинка - 800 г

Лук - 4 шт.

Свекла - 4 шт.

Сало - по вкусу

Хлеб - по вкусу

Квас свекольный - 1,5 ст.

Чеснок - по вкусу

Слива - 5 шт

Петрушка - по вкусу

Шпундра

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить свекольный квас. Для этого возьмите 1 кг свеклы, 1 литр воды, 3 столовые ложки сахара, 3 ломтика ржаного хлеба. В посуду поместите порезанный ржаной хлеб, нарезанный ломтиками свеклу, добавьте сахар и залейте теплой кипяченой водой. Закрыть посуду салфеткой и оставить при комнатной температуре бродить, периодически снимая пену. Через три дня процедить и использовать.

Если вам невтерпёж, то есть другой способ. Возьмите квас и смешайте с соком свеклы в пропорции 1:1, поверьте, тоже будет неплохо. Переходим к приготовлению этого замечательного блюда: мясо нарежьте средними порционными кусочками. Обваляйте в муке, в которую можно добавить и перец. Нарежьте полукольцами лук, а свеклу - ломтиками. На сковородке распустите сало или свиной смалец. В нем слегка поджарьте лук и добавляем мясо. Все вместе обжариваем. Затем возьмите казанок или кастрюлю. Переложите туда содержимое сковородки, добавьте свеклу, очищенные сливы и свекольный квас. Тушите при закрытой крышке полчаса. Выньте мясо и овощи, оставив сок. Дайте ему испариться на две трети до загустения.

За возможность посетить праздник благодарны Travel press club и Опошня СливаФест

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