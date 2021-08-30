Валерий Меладзе впервые выступит в столичном Osocor Residence.

2 сентября Валерий Меладзе красиво ворвется в жизнь самой роскошной киевской локации. Osocor Residence обещает лирическое начало концертной осени.

Этот непревзойденный колоритный тенор легко узнать с первой же секунды. Если бы не Меладзе, все женщины постсоветского пространства остались бы без щемящей «Сэры», меланхолической «Красиво», роковой «Самбы белого мотылька» и лирического признания в любви «Я не могу без тебя»...

«Актриса», «Как ты красива сегодня», «Салют, Вера!», «Небеса», «Текила-любовь», «Иностранец», «Девушки из высшего общества» — песенные шедевры братьев Меладзе не подвластны времени и обожаемы в течение десятков лет. Это на самом деле гениальные музыкальные рассказы об истинных чувствах Константина, рассказанные в неповторимой манере Валерия.

А слышали ли вы когда-нибудь их вживую в роскошно-романтической атмосфере? Нет? То скоро получите такой исключительный шанс в Osocor Residence.

Только представьте: вечер спускается на теплый Киев, лучшие вина в бокалах и для вас поет о любви во всех ее оттенках сам Валерий Меладзе... И правда, кто лучше горячих грузин знает толк в любви и страстных эмоциях?

Причин любить Меладзе много, и у каждого они свои. Включив «Небеса» и «Как ты красива сегодня», мы ностальгируем и мечтаем, танцуем и ведем дружеские беседы, признаемся в любви и поднимаем бокалы. Сделать все это за один вечер вы сможете 2 сентября в Osocor Residence.