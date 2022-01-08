Запреты дня 9 января 2022: Чего категорически нельзя делать на Степанов день
В субботу, 9 января 2022 года, православные христиане чтут память архидиакона Степана (Стефана) Первомученика.
В народе этот день называют Степанов (Стефанов) день или Степановы труды.
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Что нельзя делать на Степанов день 9 января 2022?
- ткать и шить
- рубить дрова до заката
- мужчинам резать хлеб
- отказывать наемным работникам
- отказывать в угощении или не принимать угощение.
Приметы на Степанов день 9 января 2022
Святой Степан считается покровителем домашних животных, особенно лошадей. Поэтому хозяева старались задобрить 9 января животных, чтобы те были здоровыми и послушными: поили водой из серебряной посуды, угощали свежим сеном и пр.
Чтобы защитить дом и хозяйство от ведьм и прочей нечисти, в углах двора вбивали на Степанов день осиновые колья.
9 января продолжались Святки - молодежь ходила от дома к дому, пела песни, шутила, угощала друг друга и всех встречных медовыми пряниками в форме домашних животных и сдобными пирожками с начинкой - “колядками“.
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Другие праздники 9 января 2022
- Международный день хореографа
- День путешествий на воздушном шаре
- День статического электричества.
Именины 9 января 2022
По православным церковным святцам День ангела отмечают Антонина (вступающая в бой), Елена (солнечная), Иосиф (Бог да воздаст), Давид (любимый), Степан (венец), Тихон (судьба), Ферапонт (помощник), Федор (Божий дар) и Яков (следующий по пятам).
По католическим - Аделаида (благородного происхождения), Адриан (адриатический), Гарибальд (смельчак), Гудула (бойкая), Евгений (благородный), Лаврентий (лавр, римский), Лука (светлый), Максим (величайший), Северин (суровый), Феофил (боголюбивый), Эдуард (страж достатка) и Юлиан (из рода Юлиев).
Автор: Анна Подгорная
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