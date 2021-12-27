Используйте замороженный виноград, чтобы белое вино оставалось охлажденным, а не поливайте его кубиками льда. Чтобы заморозить виноградинки, сначала промойте их и дайте высохнуть не менее 15 минут. Затем положите их на лист вощеной бумаги, противень для печенья или тарелку и разложите так, чтобы виноград не касался друг друга. Поместите их в морозильную камеру на четыре-пять часов - не позволяйте им замерзать слишком долго, иначе они потеряют вкус. Лучшие кулинарные лайфхаки 2021 iStock Выпивая два стакана воды перед едой, вы сможете сбросить за 12 недель на 2,4 килограмма больше лишнего веса. Подавайте салаты не в мисках, а в тарталетках, так у каждого гостя будет своя порция, а посуды мыть придется меньше. Лучшие кулинарные лайфхаки 2021 iStock Повторное использование рассола - отличная идея для закусок. Просто бросьте кусочки свежего огурца размером с чипсы в оставшийся рассол в банке и храните в холодильнике несколько дней, чтобы приготовить хрустящие быстрые соленья. (Вы также можете добавить другие овощи, такие как стручковая фасоль, чеснок, морковь или редис. Для достижения наилучших результатов отваривайте эти овощи перед маринованием, чтобы ускорить процесс.) Растопите сливочное масло, смешайте с травами и чесноком, и заморозьте в формочках для льда. Так у вас всегда будет вкусное масло для стейка или пюре. shatterstock Чистите имбирь ложкой. Часто овощечистка не может справиться с этой задачей. Потому самый простой способ очистить имбирь, не рискуя порезать пальцы это обычная ложка. Если вы отправились на шоппинг, помните, что самые дешевые продукты будут находиться на нижних и на верхних полках. На уровне глаз же – размещают дорогие продукты. Лучшие кулинарные лайфхаки 2021 iStock Чтобы избежать сильного похмелья - не смешивайте светлые и темные напитки. Чтобы получить больше лимонного сока - разогрейте фрукт в микроволновке. Чтобы красиво подать нарезку - отрежьте от маленьких перчиков верхушку и засуньте внутрь перцев нарезку. У вас получатся красивые съедобные цветы. Лучшие кулинарные лайфхаки 2021 iStock Используйте свежевыжатый апельсиновый сок для маринования курицы. Добавьте к соку тертый имбирь, мед, перец чили - и вот у вас простое но восхитительное блюдо. Добавляйте вареную и натертую свеклу в шоколадные пирожные. Она добавляет дополнительный аромат и поможет создать влажную текстуру. Кроме того, вы будете получать еще больше питательных вещества. Картофель и лук нельзя хранить вместе. Это способствует их порче. Держите эти овощи отдельно друг от друга.

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