Как быстро убраться, когда до прихода гостей осталось полчаса?

Кухня

Уберите лишние предметы со всех поверхностей в шкафы. Это касается посуды, печенья и так далее. Смочите губку моющей жидкостью и вымойте стол, раковину и холодильник. Затем насухо вытрите их чистой тряпкой из микрофибры или бумажными полотенцами.

Ванная и туалет

Почистите унитаз, побрызгайте его поверхность чистящим средством. Пар от воды осядет на зеркале, протрите его бумажными полотенцами. Соберите все лишние мелочи со всех полочек, чтобы они не сильно бросались в глаза гостям.

Как быстро убраться дома depositphotos.com

Прихожая

Спрячьте лишнюю обувь и верхнюю одежду. Протрите зеркало и поверхности, вытряхните коврик, который находится возле двери, и вымойте пол по направлению к входным дверям.

Гостиная

Вытрите пыль с телевизора и поверхностей мебели, затем вымойте видимую поверхность пола.

Спальня

Заправьте постель и засуньте в шкаф разбросанную одежду, а если гости уже звонят в дверь — просто выключите свет и закройте дверь в эту комнату, вряд ли они захотят наведаться в вашу спальню.

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