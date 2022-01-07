Как можно узнать судьбу на святки и как правильно гадать с 6 по 19 января

Рождественские праздники – время не только семейный застолий, интересных колядок и вкусной кути, но и время гаданий. С 6 по 19 января (Крещение) – самый лучший период для гаданий - Рождественские святки. Узнать можно все – от того, в «какую сторону» девица выйдет замуж до того, что ждет в ближайшее время.

Мы подобрали 5 самых простых и популярных гаданий, время которым в период с вечера 6 января по 19 января. Самое же лучшее время – Сочельник и сегодня ночью – с 7 на 8 января.

Правда, христианская церковь не поддерживает гадания, но иногда «побаловаться» можно. Правда, есть несколько важных условий.

Так, гадать лучше в темном тихом месте, чтобы духи не боялись. Перед гаданием снимите с себя все украшения, кольца и обязательно – нательный крест – все это «защищает» от потустороннего мира и гадание может не состояться. Во время гадания не скрещивайте руки и ноги – чтобы не было защиты от духов и распустите волосы. Так же не должно быть никаких поясов на теле. В идеале – гадайте в рубашке на голове тело.

Гадание на яйце.

Очень простое и, по слухам – правдивое гадание. Инвентарь самый простой – стакан с теплой водой и яичный белок. Медленно выливайте только белок в воду, так, чтобы появились какие-то фигуры. Чем больше у гадающего развита фантазия, тем интересней будет результат.

То, что вы рассмотрите в фигурах и то, какие образы вы прочитаете в белке – то ждет в ближайшем будущем. Например, кольцо (окружность) сулят замужество девушке, очертания дома – новую квартиру, собака – близкий друзей, а цветы – к новому ухажеру. В случае, если белок полностью опуститься на дно – ждите неприятности или болезни.

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На воске

Суть почти такая же, как и в случае с белком. Растопите в столовой ложке воск, непременно над горящей свечей и вылейте в стакан с водой. Форму, которую примет застывшей воск, подскажет вам образ будущего. Кольцо к замужеству, если воск напомнит символ денег (знак евро, доллары, гривны) – к деньгам и тд.

Гадание на воске deposiphotos.com

На кошке

Это животное присутствует во многих гаданиях, поскольку является проводником потусторонних сил. Самое простое – на желание. Закройтесь в комнате (ванной, кладовке – где происходит гадание), загадайте желание с однозначным ответлм «да/нет», откройте дверь и позовите животное. Если кошка зайдет быстро и бодро, желание сбудется. Если животное будет мяться на пороге или не спешить – желание не исполнится. Второй вариант – если кошка переступит порог сперва левой лапкой – желание исполнится. Правая лапка желание «перечеркнет».

Гадание на кошке deposiphotos.com

На сон

Обычно к этому гаданию прибегали незамужние девушки, вдовы и те, кто хотел встретить свою судьбу. Вариантов, как и с кошкой – несколько. Например, поешьте на ночь что-то соленого и не пейте. На ночь произнесите: «суженый-ряженый, дай воды напиться». Тот, кто во сне подаст воды и может стать избранником. Второй вариант гадания – положите под подушку расческу и распустите волосы (если они длинные). Суженый во сне должен расчесать волосы – кто это сделает, тот и избранник.

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На ножах

Этот обряд связан с цыганами – они так определяли судьбу. Из инвентаря понадобится большой кухонный нож, самая большая деревянная разделочная доска и записки с разными ситуациями: мелкие хлопоты, путешествия, смена работы, новоселье, свадьба и тд. Разложите бумажки по периметру доску, в центре – нож и крутаните его достаточно сильно. То, на что укажет лезвие и случится. Если укажет на две бумажке – будет то, что в них. Гадать таким образом можно не больше трех раз.

Дервяная доска - обязательный атрибут для гадания deposiphotos.com

Гаданий на судьбу, на желание, на свадьбу и т.д множество. И результат всегда не предсказуем и зависит лишь от того, насколько сильно вы в них верите.