Жиром и нагаром можно справиться домашними средствами

После того как порадовали родных и близких вкусностями, приходит время разбираться с грязной посудой и приборами. Ivona решила напомнить простые способы, как отмыть противень от жира и нагара.

Как отмыть противень от жира и нагара: средства

Лимонная кислота. Это средство популярное среди хозяек поможет справиться с загрязнениями. Лучше оно работает в соединении с содой. Итак, возьмите 5 ложек лимонной кислоты и 5 ложек соды, добавьте 50 мл воды и размешайте в пасту. Нанесите средство на грязные места противня и оставьте на 4 часа. Потом смойте пасту и протирте деку жесткой губкой.

Это средство популярное среди хозяек поможет справиться с загрязнениями. Лучше оно работает в соединении с содой. Итак, возьмите 5 ложек лимонной кислоты и 5 ложек соды, добавьте 50 мл воды и размешайте в пасту. Нанесите средство на грязные места противня и оставьте на 4 часа. Потом смойте пасту и протирте деку жесткой губкой. Горчичный порошок. А это средство поможет в борьбе с загрязнениями и жиром. Насыпьте на дно противня горчичный порошок и залейте кипятком. Оставьте на ночь, а потом смойте смесь проточной водой и помойте противень обычным средством для мытья посуды.

А это средство поможет в борьбе с загрязнениями и жиром. Насыпьте на дно противня горчичный порошок и залейте кипятком. Оставьте на ночь, а потом смойте смесь проточной водой и помойте противень обычным средством для мытья посуды. Рызрыхлитель для теста. Разрыхлитель поможет справиться с нагаром. Сначала стоит подготовить противень, промыть его горячей водой и вытереть насухо полотенцем. На дно противня насыпьте разрыхлитель, немного сбрызните водой и оставьте на час. После протрите губкой утварь.

Разрыхлитель поможет справиться с нагаром. Сначала стоит подготовить противень, промыть его горячей водой и вытереть насухо полотенцем. На дно противня насыпьте разрыхлитель, немного сбрызните водой и оставьте на час. После протрите губкой утварь. Соль. Избавиться от нагара также можно с помощью соли. Насыпьте на дно противня слой толщиной 1 см, поставьте в нагретую до 100 градусов духовку на 40 минут. Соль должна окраситься в коричневый цвет. После того как выключите духовку подождите пока противень остынет, а затем промойте его теплой водой.

Кстати, соль — отличное средство для чистки противня с антипригарным покрытием. Такие противни нужно чистить очень аккуратно. Засыпьте посудину солью на 30 минут, затем стряхните соль, чтобы не повредить противень и промойте его с моющим средством.

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