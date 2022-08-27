Многие украинские женщины были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в поисках безопасности за границу

Вынужденный переезд – это серьезное испытание. Человек этого не планировал и не готовился заранее. А еще и у большинства мужчины остались в Украине. Так что женщины должны сами за все отвечать. Многие вынужденные переселенцы испытывают эмоциональный и физический дискомфорт из-за новых условий, другого языка, культуры, правил жизни и т.д. Неизвестность и неопределенность пугают и усугубляют состояние человека. Как в таком случае снизить напряжение и устроить жизнь комфортнее, рассказала практикующий психолог, ведущая «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлия Зорий.

Психолог Юлия Зорий. Фото: пресс-служба

Шаг за шагом

Для начала важно понимать, что процесс адаптации в новой стране важен. Адаптация – это необходимость приспособиться ради выживания. Для того чтобы сохранить себя, нужно разработать план действий на период пребывания в новом месте. Так что ответьте на вопрос: «Что я могу сейчас сделать? Какие усилия могу приложить? Что мне по силам?» Если вам тяжело морально, то подумайте, что могло бы вам помочь быстрее разряжаться: физические активности, прогулки с детьми, игры или обучение с ними, чтение, уборка, изучение чего-то нового. Вспомните, как поддерживали свое эмоциональное состояние в мирное время, что было эффективным именно для вас и вашего восстановления.

К работе

Если речь идет о поиске работы, то тоже нужно продумать варианты, учитывая несколько факторов:

вашу специальность и опыт работы

знание языка, если оно принципиально

наличие детей, которых нужно с кем-то оставить

желание и решимость овладеть новыми навыками или взяться за любую новую для вас работу.

И учитывая это, вы можете начинать поиск, например, через знакомых, которые тоже находятся в этой стране. Ходите в места встречи украинцев, где люди обмениваются контактами, могут дать советы, подсказать, кто может предложить работу. Такие встречи не только расширят круг знакомств, но и позволят обменяться личным опытом адаптации на новом месте. Более того, там вы сможете поделиться своими эмоциями, переживаниями, получить поддержку и почувствовать, что вы не одни со своими трудностями и тревогами.

Можно также поразмыслить над форматом онлайн-занятости. Большое количество образовательных платформ и компаний сделало бесплатным доступ к обучению новым специальностям, актуальным и затребованным сегодня.

Многие европейские страны предоставляют украинцам возможность бесплатно посещать курсы языков. А это значит, что у вас есть шанс и постепенно изучать новый язык, и заводить полезные знакомства-контакты, которые смогут пригодиться в будущем, и бонусом помогут отвлечься, переключиться. Ведь мы помним, что любое действие уменьшает силу эмоции, а значит, когда мы что-то делаем, помогаем себе удерживать эмоциональное равновесие.

Ради малышей

Взрослым важно научиться заботиться о себе ради детей. Малыш очень чувствует психологическое состояние родителей, поэтому важно быть уравновешенным и спокойным. Да, порой это очень сложно, но действительно важно. Говорите с ними, объясняйте им ситуацию, прислушивайтесь к их мнению, делитесь. Будьте лучшим другом, которому верят и доверяют. Ведь тяжело всем: и взрослым, и детям.

Помогут адаптироваться и социализироваться в новой стране местные детсады и школы. Во многих странах для украинцев они бесплатные, поэтому это хорошая возможность занять детей, развлечь или продолжить учебный процесс.

В ваших руках

Для поддержания вашего морального состояния заведите привычку планировать свой день или хотя бы несколько часов и соблюдайте это. Кроме дел по поиску работы, полезных встреч, оформления документов и т.п. вписывайте в план даже привычные бытовые вещи, это поможет частично восстановить контроль и уменьшит чувство неизвестности.

И не забывайте о трех основных природных реакциях на страх – дерись, беги, замри. Почему это важно? Потому что только вам выбирать реакцию на стрессовую ситуацию. Вы можете «замереть», ожидая, когда все как-то наладится без вашего участия, можете «бежать», избегая любого действия, даже важного, как поиск работы или оформление документов на получение материальной помощи, или же можете «драться» – т.е. пытаться приспособиться в новых условиях, активно искать удовлетворительные варианты для себя и своих детей.

И еще немаловажный момент: не спешите и не ставьте себе завышенных целей. Делайте то, что можете здесь и сейчас. Адаптация в новой стране – это длительный, сложный процесс. Будьте терпеливы и внимательны к себе, когда вдруг что-то не удается. Выполняйте задачи по мере их поступления и обязательно хвалите себя за каждый шаг, который приближает вас к более комфортной жизни там, где вы сейчас находитесь.

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